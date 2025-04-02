Рублевке набили цену

На Рублевке резко выросла стоимость аренды элитных домов. В марте жильцы местных коттеджей в среднем платили около 1,8 млн руб., пишет РБК со ссылкой на исследование экосистемы Kalinka Russia. Как подсчитали аналитики, этот показатель поднялся год к году почти на 20%. При этом средняя площадь арендуемых объектов также увеличилась: с 700 кв. м до 900 кв. м, об этом “Ъ FM” сообщили в агентстве NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С чем связан такой интерес к Рублевке? Партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин считает, что все дело в дефиците предложений: «Причинами такого опережающего роста арендных ставок является дефицит предложения. В этой локации уже много лет новые объекты появляются только в результате небольших частных девелоперских проектов. Больших новых поселков от застройщиков здесь не выходило, пожалуй, с 2010 года. Поэтому каждое предложение в арену на вес золота.

Очень быстро уходят качественные объекты с современной отделкой. Спрос в ближайшие годы будет оставаться устойчивым. Плюс 15-20% в рублях каждый год — такого прироста мы будем ожидать в этом и следующем годах. Новорижское шоссе тоже достаточно востребовано среди арендаторов. Одним из недостатков данного направления является то, что сейчас очень затруднительно в часы пик въехать в Москву.

Если говорить о территориальных предпочтениях арендаторов сверхдорогих загородных домов, то они скорее ориентируются на те локации, откуда быстрее можно попасть на платную трассу и далее на проспект Багратиона».

Причиной резкого увеличения стоимости аренды за последний месяц могли стать и негативные ожидания от нового туристического сезона, предполагает генеральный директор компании Luxury Cottage Константин Курепин: «Сейчас начали возрастать цены, потому что все равно еще до конца не ясно, каким образом будет строиться курортный сезон в этом году, какие страны откроются, а какие продолжат быть закрытыми. Поэтому люди заранее начинают подыскивать себе место для проведения всего летнего сезона.

В первую очередь, конечно, это касается людей более обеспеченных, которые готовы снимать более дорогие коттеджи с большим набором услуг, большей территорией, лучшим благоустройством и так далее. Именно по этой причине коттеджи премиального сегмента, которые готовы принять таких людей, растут в цене».

Сейчас самый дорогой дом на Рублевке предлагают за 4,5 млн руб. в месяц, следует из данных сайтов по продаже и аренде недвижимости. Речь идет о двухэтажном коттедже площадью 1,5 тыс. кв. м с двумя спальнями, расположенном на участке 30 соток.

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Никита Путятин