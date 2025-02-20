Вэнс: США сохранят альянсы с Европой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты продолжают взаимодействие с Европой, однако многое будет зависеть от того, насколько активно союзники будут вовлечены в вопросы безопасности, в том числе по российско-украинскому конфликту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы, конечно, сохраняем участие в важных альянсах с Европой, но их сила будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества»,— сказал Джей Ди Вэнс на конференции в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»). Среди прочего он отметил, что некоторые европейские страны в значительной степени полагаются на финансовую поддержку США.

«Мы давно призываем Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону, и сейчас это особенно важно»,— сказал Джей Ди Вэнс, комментируя необходимость Европы направлять больше средств на помощь Украине.

Дональд Трамп еще до начала второго президентского срока призывал европейских членов НАТО повысить расходы на оборону с целевых 2% ВВП до 5%. Кроме того, он критиковал страны Европы за недостаточную помощь Украине, в то время как США осуществляли основные поставки оружия ВСУ. В рамках мирного урегулирования Вашингтон настаивал, что контроль за режимом прекращения огня должны осуществлять европейские силы.

О разногласиях Европы и США по Украине — в материале «Ъ» «О бедном Зеленском замолвили слово».

Лусине Баласян