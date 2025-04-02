В гражданском браке все имущество личное

Верховный суд определил, как решать споры вокруг имущества, приобретенного в сожительстве. При расставании совместно нажитое не делится — такое решение суд вынес по делу супругов из Краснодарского края. Они состояли в законном браке 24 года, потом развелись, но продолжили жить вместе. Через месяц мужчина купил своей бывшей автомобиль и оформил на нее. Когда пара решила расстаться окончательно, машину пришлось делить в суде. Экс-супруг требовал признать авто совместно нажитым имуществом и настаивал на возврате части денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сначала ему отказали, но апелляция решила, что после развода прошло мало времени, и средства, на которые куплен автомобиль, были накоплены еще в браке. Значит, они совместно нажитые, пояснил управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры», адвокат Владислав Кочерин: «Юридически получается, что совместно нажитое имущество (например, денежные средства на счетах) остается, и человек может сказать, что именно на эти средства был куплен этот автомобиль.

Необходимо будет доказать, что эти деньги являлись совместно нажитыми, что они, допустим, были положены на счет в определенное время, что они не расходовались, не пополнялись или не были получены каким-то иным путем, то есть являются совместно нажитыми. Тогда можно попытаться каким-то образом распространить действие этого совместно нажитого имущества на отношения за пределами брака.

Верховный суд все-таки окончательно поставил точку и разъяснил, что именно с момента расторжения брака денежные средства и любое имущество уже не являются совместно нажитым».

С этим спорным автомобилем разведенный муж дошел до Верховного суда. Там сослались на закон, который указывает четко: в России признается брак, заключенный только в органах ЗАГС. Права и обязанности супругов прекращаются в день его расторжения. То есть совместным считается имущество, которое было нажито только в период брака. Суд оставил в силе решение первой инстанции, которая присудила машину женщине.

Тем не менее есть случаи, когда разведенные супруги все-таки могут претендовать на имущество своих бывших и после развода, говорит партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Виктория Дергунова: «Верховный суд говорит, мол, смотрите на источник денежных средств. Если это были общие деньги, которые вы в браке заработали, не разделили, — это общее имущество. Но если это были личные деньги или часть денег была личная, тогда нужно разбираться.

Режим совместной собственности говорит, что имущество общее, как и деньги, вне зависимости от того, на чье имя оно зарегистрировано, то есть независимо от того, на чьих счетах они лежат. Но зарплата или бонусы, которые вы начинаете получать после расторжения брака, уже считаются личными. При этом у нас есть кейс Верховного суда, когда годовой бонус был перечислен после того, как брак распался, но он был за тот период, когда люди состояли в браке, конечно, это общий бонус».

Из правила совместно нажитого в браке есть несколько исключений. Общим имуществом не считаются личные подарки супругам, наследство и результаты интеллектуальной деятельности. А также имущество, приобретенное супругом до официальной регистрации брака. Все эти активы остаются полной собственностью владельца и не подлежит разделу при разводе.

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Светлана Белова