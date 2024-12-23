Договор дороже брака

Брачный договор становится нормой у молодых россиян. 70% респондентов, которых опрашивал Центр развития гуманитарных технологий «Новая эра», считают, что такой контракт супруги должны заключать. При этом оптимальным возрастом для вступления в брак опрошенные считают от 22 до 29 лет. Юристы отмечают, что практика сильно расходится с результатами социологических исследований. На деле не более 10% супружеских пар заключают договор. Об этом документе скорее вспоминают люди, вступающие во вторые браки, которые однажды уже обожглись при разделе имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Зачастую с запросом на составление контракта приходят владельцы бизнесов или каких-то крупных активов, говорит адвокат Адвокатской палаты города Москвы Олег Сухов: «Неправильно думать, что то имущество, которое было приобретено до брака, является собственностью лица, на имя которого было оформлено. Нужно понимать, что если в такое имущество, это в том числе бизнес, какие-то объекты недвижимости, в которые в период брака вкладываются значительные средства (а иногда они даже превышают изначальную стоимость), то второй супруг имеет право на них претендовать.

Но если объекты недвижимости можно поделить, то с бизнесом все намного сложнее, его как бы нельзя поделить, нужно правильное руководство. А как показывает практика, когда приходят наследники или супруги, то у бизнеса почти всегда возникают проблемы. Все-таки это живой организм, который требует правильного управления, профессионализма и понимания того, чем ты занимаешься, а не просто так пришел посторонний человек, требует свою долю, не понимая, как это работает».

За последние четыре года нотариусы отмечали несколько волн повышенного интереса к брачным контрактам: первая была в разгар пандемии коронавируса, когда многие россияне опасались за свою жизнь. Потом эта тема стала актуальна для релокантов. Сейчас на заключении договора часто настаивают банки, отказываясь без этого документа выдавать семьям ипотечные кредиты. Но главным двигателем остается все-таки беспокойство о сохранности бизнеса одного из супругов.

Как правило, на заключении договора настаивают мужчины, говорит адвокат, партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Виктория Дергунова: «Когда есть большие состояния, если это вопрос раздела компании, в корпоративных документах часто предусмотрено заключение брачного договора в отношении долей в этой компании или акций. Это сделано для того, чтобы был раздельный режим, чтобы вывести из-под удара бизнес в случае, если люди разводятся или с одним из них что-то происходит. То есть чтобы избежать дробления бизнеса, чтобы он не был предметом спора, чтобы на него не накладывались обеспечительные меры в виде ареста для запрета совершения каких-то действий.

Могу честно сказать, что не всем женам это комфортно, что у них не будет никакой возможности претендовать на основной актив как источник дохода в семье. Поэтому в брачных договорах часто закрепляется, что бизнес и актив принадлежат непосредственно супругу как человеку, который в нем задействован, который его ведет, а дивиденды, например, пока люди состоят в браке, являются общими и делятся в каком-то соотношении».

Юристы отмечают, что меньше всего брачных контрактов имеют люди, женившиеся еще в советские годы. Тогда это было не принято, а потом считалось аморальным. Якобы странно вести к нотариусу супруга, с которым живешь в счастливом союзе. Но вместе с тем эти люди зачастую оказываются в самом уязвимом положении. Как правило, они женаты уже не единожды, и без брачного договора на все их счета, акции, виллы и яхты могут претендовать и бывшие жены, предупреждает адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин:

«В принципе, у нас, конечно, закреплено в законе такое правило, что нажитое до брака является личной собственностью супруга. Но когда люди все-таки долгое время в отношениях, имущество перетекает из одного вида собственности в другой, из одного объекта в другой, и в какой-то момент просто восстановить всю эту цепочку событий, особенно если какие-то были расчеты через банковскую ячейку, например, бывает невозможно.

Тогда на добрачное имущество без заключенного брачного договора может претендовать предыдущий супруг. Поэтому, конечно, граждане, которые обладают серьезными финансовыми ресурсами, большим количеством имущества, находятся в зоне риска.

Единственный случай, когда брачный договор может быть оспорен, это если есть явная несоразмерность. Например, один супруг получает по условиям брачного договора все, поскольку все на него записано, а второй не получает ничего. Это будет явно незаконный, недействительный брачный договор, его можно оспорить в суде, и он не будет иметь правовых последствий».

По данным Федеральной нотариальной палаты за 2023 год россияне заверили у нотариусов около 83 тыс. брачных договоров. А всего браков за тот же период было заключено 750 тыс., то есть в девять раз больше. Юристы прогнозируют рост числа заключенных контрактов между супругами, поскольку разводиться с дележом имущества стало слишком дорого. С сентября вступили в силу новые судебные пошлины, они доходят до 900 тыс. руб.

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Светлана Белова