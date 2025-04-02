ЦБ заявил о рисках снижения цен на нефть Urals

Банк России сообщил, что риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже, чем предполагает базовый прогноз в $60–65 за баррель Urals, несколько выросли. Вместе с укреплением рубля это может привести к снижению доходов федерального бюджета, добавил регулятор.

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«Повышение импортных пошлин в США и ответные меры других стран увеличили риски замедления роста мировой экономики и ускорения инфляции. Ожидания более низкого мирового спроса уже сейчас оказывают давление на цены на товарно-сырьевых рынках»,— говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

Снижение цен на нефть и, как следствие, расширение бюджетного дефицита Банк России отнес к факторам, которые могут привести к ускорению инфляции. К ним же регулятор добавил сохранение высокого внутреннего спроса и инфляционных ожиданий, ухудшение условий внешней торговли, а также расширение программ льготного кредитования.

В феврале в среднесрочном прогнозе Банк России указал, что ожидаемая стоимость российской нефти Urals составит $65 за баррель в 2025 году и $60 за баррель в 2026 году. В 2024 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила порядка 30%, или 11,13 трлн руб.

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