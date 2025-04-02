В Москве осудили бывших дагестанских чиновников за коррупцию

В Москве вынесен приговор по делу бывших премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, главы Буйнакского района республики Данияла Шихсаидова и экс-директоров «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева и филиала МФЦ по Буйнакскому району Кагира Магомедова. Фигуранты обвинялись в хищении бюджетных средств, а Абдусамад Гамидов — в получении взятки, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. По двум последним пунктам обвинения срок давности истек и наказание не выносилось.

Уголовное дело было возбуждено около десяти лет назад. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2014 года фигуранты из корыстных побуждений путем обмана похитили из бюджета более 14,6 млн руб., выделенных для приобретения детского сада на 50 мест с земельным участком в селе Халимбекаул Буйнакского района.

В августе 2022 года Верховный суд России по запросу Генпрокуратуры изменил территориальную подсудность дела, передав его на рассмотрение из Советского районного суда Махачкалы в Измайловский суд Москвы.

В итоге Абдусамад Гамидов получил 13 лет колонии, Шамиль Кадиев, в деле которого по ходу расследования появился ряд других эпизодов,— 15 лет, остальные освобождены от наказания по сроку давности.

Алексей Соковнин