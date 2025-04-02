Чем известен осужденный за взятку экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов

2 апреля Измайловский райсуд Москвы приговорил бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова к 13 годам лишения свободы и штрафу в 12,5 млн руб. по делу о получении взятки. Подробности биографии бывшего чиновника — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдусамад Гамидов на оглашении приговора

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Абдусамад Гамидов на оглашении приговора

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гамидов Абдусамад Мустафаевич родился 21 апреля 1966 года в селе Мекеги Левашинского района Дагестанской АССР. Родной брат Гамида Гамидова (1954–1996) — бывшего депутата Госдумы РФ первых двух созывов и министра финансов Дагестана.

В 1989 году Абдусамад Гамидов окончил Дагестанский политехнический институт. По данным СМИ, в 1990-х также закончил Международный институт бизнеса и права. В 1984–1986 годах служил в армии. С 1989 года работал инструктором по спортивным сооружениям при дагестанском совете спортивного общества «Динамо».

В 1991–1992 годах — технический директор филиала коммерческого банка «Эльбин», который основал его брат Гамид. В 1993 году занял пост председателя правления банка. Через год назначен заместителем председателя дагестанского отделения Сбербанка.

В 1995 году избран депутатом Народного собрания Дагестана первого созыва. С 1996 года — министр финансов Дагестана, сменил на этом посту Гамида Гамидова, убитого в августе того же года в Махачкале. В ноябре 2000 года находился на борту угнанного в Израиль террористом самолета Ту-154.

В 2013 году назначен на пост председателя правительства Республики Дагестан. В 2018-м был задержан и отправлен в Москву вместе с двумя заместителями и экс-министром образования Дагестана по подозрению в хищении бюджетных средств.

В 2019 году Лефортовский районный суд Москвы признал вину Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в присвоении свыше 41 млн руб., выделенных на реконструкцию спецучреждения для временного содержания иностранцев, и приговорил их к шести с половиной и пяти с половиной годам колонии соответственно.

Кандидат экономических наук. Был президентом Федерации спортивной борьбы Дагестана, мастер спорта международного класса по вольной борьбе (чемпион РСФСР 1988 года, бронзовый призер чемпионата СССР 1989-го, победитель первенства мира 1985-го).

Женат, шестеро детей.