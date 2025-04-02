Взятку укрепили хищением

В Москве вынесен новый приговор бывшим главе правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и руководителю республиканского казенного предприятия «Дирекция государственного заказчика-застройщика» Шамилю Кадиеву. Первому инкриминировали получение взятки от второго, а застройщику — еще и хищение средств. С учетом прежних наказаний экс-премьер получил 13 лет колонии, его подельник — 15 лет. Еще два фигуранта были освобождены от наказания по сроку давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимым Шамилю Кадиеву (слева) и Абдусамаду Гамидову (справа) с учетом первых приговоров назначили внушительные сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Подсудимым Шамилю Кадиеву (слева) и Абдусамаду Гамидову (справа) с учетом первых приговоров назначили внушительные сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Измайловский райсуд столицы на оглашение приговора приехали многочисленные родственники подсудимых. Абдусамад Гамидов и Шамиль Кадиев находились под стражей, еще два фигуранта — бывшие глава Буйнакского района Дагестана Даниял Шихсаидов и директор филиала МФЦ по Буйнакскому району Кагир Магомедов — пришли в суд самостоятельно. Последним реальное наказание не грозило: десятилетний срок давности по вменяемой им в вину ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) уже вышел.

О начале расследования, которое вело главное следственное управление СКР по СКФО, стало известно в августе 2015 года. Сначала фигурантов было трое — Даниял Шихсаидов, Шамиль Кадиев и Кагир Магомедов.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2014 года они провернули аферу с приобретением на бюджетные средства здания с земельным участком в селе Халимбекаул Буйнакского района под детский сад на 50 мест.

На покупку из средств «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика», по данным следствия, было выделено 31,8 млн руб. В действительности, говорится в деле, здание являлось бывшим рестораном «Шуринка», что исключало его приобретение за счет субсидии, выделенной из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Шамиль Кадиев был задержан, но затем выпущен под подписку о невыезде, после чего перебрался на Украину. В 2020 году стало известно, что он арестован в России.

Тем временем ему было инкриминировано еще несколько преступных эпизодов. В частности, по данным следствия, он с 2013 года по апрель 2014 года похитил из средств дирекции более 41,4 млн руб., перечислив деньги ООО «Град-строй» за реконструкцию здания спецучреждения в Махачкале, которая выполнялась без привлечения средств республиканского бюджета. С декабря 2013 года по май 2015 года Кадиев, говорится в деле, растратил еще 80,8 млн руб., перечислив их в качестве оплаты по поддельным документам создания инфраструктуры туристической базы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе Дагестана. Все эти эпизоды были объединены в одно производство. Кроме того, в ходе расследования появилась информация, позволившая в 2018 году привлечь к уголовной ответственности врио главы правительства Абдусамада Гамидова и некоторых из членов его кабинета.

Отметим, что, когда дела дагестанских чиновников доходили до суда, Генпрокуратура добивалась переноса процессов в Москву для обеспечения большей объективности разбирательств.

В октябре 2019 года экс-премьер Гамидов был признан виновным по эпизоду с хищением бюджетных средств, выделенных на реконструкцию спецучреждения для временного содержания иностранцев. Лефортовский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам колонии, а его заместителя Раюдина Юсуфова — к пяти с половиной годам.

На этот раз в Измайловском райсуде Гамидову вменялись в вину получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). По двум последним статьям сроки давности вышли. В итоге суд посчитал доказанным, что «в августе 2014 года Гамидов получил от Кадиева взятку за общее покровительство или попустительство по службе на сумму более 248 тыс. руб. в виде телевизора Sony и сопутствующего оборудования», и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 12,45 млн руб.

Кадиев первый срок получил в 2021 году: Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в даче взяток в 2013–2015 годах тогдашнему руководителю управления ФАС по Дагестану Кубасаю Кубасаеву в виде швейцарских часов и элитного охотничьего ружья «за покровительство и попустительство по службе» и приговорил к четырем годам колонии. На этот раз ему вменялись в вину дача взятки и особо крупная растрата (ч. 4 ст. 291, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд с учетом первого приговора назначил ему 15 лет колонии и штраф в размере 16 млн руб.

Отметим, что Даниял Шихсаидов в декабре 2021 года был признан виновным в избиении депутата дагестанского парламента, но назначенный ему срок — один год — отбыл во время следствия.

Алексей Соковнин; Юлия Рыбина, Махачкала