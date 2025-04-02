CBS: Уиткофф и Дмитриев встретятся сегодня в Белом доме

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретятся сегодня, 2 апреля, в Белом доме. Об этом сообщила журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники.

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«Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника»,— говорится в посте на странице Сары Кук в соцсети Х.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча может вскоре состояться. О вероятном визите Кирилла Дмитриева в Москву первым сообщил телеканал CNN. По информации CNN, встреча запланирована на эту неделю.

Темой переговоров собеседники телеканала называют «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне». Визит господина Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного российского делегата в Вашингтон после начала военной спецоперации на Украине.

По словам одного из источников CNN, правительство США временно сняло санкции с господина Дмитриева, чтобы выдать ему визу для въезда в страну. Другой собеседник телеканала отметил, что был сделан запрос в Минфин США о временной приостановке санкций.

18 февраля Кирилл Дмитриев в составе российской делегации участвовал в переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Тогда телеканал CNN передавал, что Кирилл Дмитриев был привлечен к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США. 31 марта господин Дмитриев сообщил, что РФ и США начали обсуждение совместных проектов по добыче редкоземельных металлов.

О чем Россия и США договорились в Эр-Рияде — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая