Кремль подтвердил возможность визита главы РФПИ Дмитриева в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может посетить США в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее об этом сообщали американские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, я подтверждаю, такой визит возможен»,— сказал господин Песков. «Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Чего-то более конкретного я вам сообщить не могу»,— добавил он.

Сегодня, 2 апреля, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне на этой неделе.

Темой переговоров собеседники телеканала называют «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне». Визит господина Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного российского делегата в Вашингтон после начала военной спецоперации на Украине.

По словам одного из источников CNN, правительство США временно сняло санкции с господина Дмитриева, чтобы выдать ему визу для въезда в страну. Другой собеседник телеканала отметил, что был сделан запрос в Минфин США о временной приостановке санкций.

18 февраля Кирилл Дмитриев в составе российской делегации участвовал в переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Тогда телеканал CNN передавал, что Кирилл Дмитриев был привлечен к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США. 31 марта господин Дмитриев сообщил, что РФ и США начали обсуждение совместных проектов по добыче редкоземельных металлов.

Анастасия Домбицкая