Мэрия Екатеринбурга продлила конкурс на проект памятника режиссеру Балабанову

Администрация Екатеринбурга продлила конкурс на лучший эскиз памятника, посвященного кинорежиссеру Алексею Балабанову, до весны 2025 года. Соответствующее решение было принято на заседании жюри, которое провел мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз памятника, посвященного кинорежиссеру Алексею Балабанову, под номером 19

Фото: Департамент архитектуры администрации Екатеринбурга Эскиз памятника, посвященного кинорежиссеру Алексею Балабанову, под номером 19

Фото: Департамент архитектуры администрации Екатеринбурга

Продюсер Сергей Сельянов отметил, что вдова кинорежиссера Надежда Васильева из 30 заявок выбрала работу, на которой Алексей Балабанов представлен в молодом возрасте, в кожаной куртке, с камерой в руках, за спиной которого кирпичная стена с отсылками к названиям уральских рок-групп и снятых фильмов. «Когда с ней (Надеждой Васильевой.— "Ъ-Урал") искали референсы на сохранившихся фотографиях Алексея Балабанова, одна из них была очень похожа: он на ней молод, взгляд у него бодрый, устремлен вперед, похож номер 19 на самую каноническую фотографию Балабанова во время съемок фильма "Замок"»,— сказал он.

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов в письме жюри отметил, что представленные работы «унылые». «Выбирать особенно не из чего, складывается общее впечатление, будто скульпторы видят образ Алексея исключительно как бомжа на каких-то развалинах, а ведь он был ангелом, потому что был вестником»,— пояснил он. Господин Бутусов из всех работ также отметил заявку под номером 19, однако призвал власти обратиться к проверенным мастерам.

Директор продюсерского центра «ЛАД» Евгений Горенбург подчеркнул, что «надо продолжать искать» другие эскизы памятника. «Я пытаюсь из представленных картин услышать сверху мнение самого Алексея, какая бы ему понравилась, и пока действительно ни одного не торкает»,— отметил он.

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил, что конкурс будет продлен до марта-апреля 2025 года, чтобы «привлечь максимальное количество людей, которые смогут дать хорошие идеи». «Время есть и действительно, такому человеку надо сделать памятник, который будет соответствовать его статусу, его заслугам, которые он сделал»,— сказал он. Господин Галямов подчеркну, что ограничений по самим эскизам памятника и его месту размещения нет. «Если будут предложения разместить памятник в других местах, точно также обсудим и примем решение»,— добавил он.

Конкурс на лучший эскиз памятника, посвященного Алексею Балабанову, стартовал в ноябре. К участию в конкурсе приглашают архитекторов, дизайнеров, скульпторов, а также студентов вузов по специальностям «дизайн», «архитектура», «декоративно-прикладное искусство», премиальный фонд конкурса составляет 1 млн руб. Открытие памятника Алексею Балабанову планируют приурочить к объявлению 2026 года годом уральского рока.

Василий Алексеев