Путин распорядился ограничить выдачу образовательных кредитов

Президент России Владимир Путин поручил изменить порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. Из распоряжения президента следует, что такая поддержка должна предоставляться только для обучения профессиям, которые могут обеспечить «технологическую независимость и технологическое лидерство РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Распоряжение касается профессий и специальностей, направлений подготовки и научных специальностей. Ограничить условия выдачи образовательного кредита правительство России должно до 1 декабря, следует из поручения Владимира Путина. Распоряжение было утверждено по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, которое прошло 6 февраля.

Государственный образовательный кредит выдается в России с 2007 года. Его можно получить без справки о доходах учащимся от 14 до 75 лет. Оплатить можно как первое, так и второе высшее образование, если вуз имеет аккредитацию Рособрнадзора. Заемщик должен отдать банку лишь 3% из общей ставки по кредиту, а разницу с рыночными ставками банков субсидирует государство.

В октябре Минобрнауки предложило отменить льготные кредиты для юристов, экономистов и менеджеров. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, «у нас сегодня зашкаливающее количество такого рода специалистов». При этом абитуриенты чаще всего берут кредиты для обучения именно на этих направлениях.

Подробности — в материале «Ъ» «Образованию повысят процентную ставку».