Образованию повысят процентную ставку

В Минобрнауки предложили отменить льготные образовательные кредиты с господдержкой для юристов, экономистов и менеджеров. По мнению главы ведомства Валерия Фалькова, число таких специалистов сегодня и так «зашкаливающее». При этом для обучения именно на этих направлениях чаще всего берутся кредиты. Представители образовательного сообщества прогнозируют, что меньше желающих получить такого рода образование не станет: они просто поступят в вузы подешевле. При нынешней ключевой ставке льготное кредитование становится все более невыгодным как для банков, так и для государства, признают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил не выдавать в 2025 году образовательный кредит с господдержкой на такие специальности, как экономика и управление и юриспруденция. Заявление прозвучало во вторник во время заседания думского комитета по бюджету и налогам. По словам господина Фалькова, «у нас сегодня зашкаливающее количество такого рода специалистов».

Государственный образовательный кредит выдается в России с 2007 года. По действующим правилам получить его можно без справки о доходах учащимся от 14 до 75 лет. Оплатить можно как первое, так и второе высшее образование на любом этапе обучения, если образовательная организация имеет аккредитацию Рособрнадзора. Кредит выдается на весь срок обучения, возвращать его можно в течение 15 лет после выпуска. Заемщик должен отдать банку лишь 3% из общей ставки по кредиту. Разницу с рыночными ставками банков субсидирует государство.

Отметим, по данным Росстата, на 2023/24 учебный год направления «юриспруденция» и «экономика» стали самыми массовыми по численности студентов бакалавриата, а «юриспруденция» и «менеджмент» — магистратуры. Более того, эти же направления являются самыми популярными для кредитования. Минобрнауки подсчитало, что на конец 2023 года за все время действия программы россияне оформили 146,8 тыс. образовательных кредитов. Топ-3 направлений, на которые брались кредиты,— юриспруденция (9,4%), менеджмент (6,7%) и экономика (5,9%).

В большинстве вузов, обучающих студентов экономике, менеджменту и юриспруденции, к которым обратился “Ъ”, комментировать инициативу Минобрнауки отказались, сославшись на то, что «критерии предложения еще не определены». В пресс-службе Государственного университета управления (ГУУ) рассказали, что «на управленческие и юридические направления подготовки не более 30–50 человек» в последние годы оформляли образовательный кредит, а «это немного, учитывая, что поступает в вуз порядка 2 тыс. человек». Там предполагают, что это обусловлено невысокой ценой обучения (в среднем год учебы на этих направлениях в вузе обойдется в 280 тыс. руб.).

Начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких отмечает, что данная мера может ограничить возможность абитуриентов поступать в университеты со стоимостью обучения выше 500 тыс. руб. за год.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин называет предложение министра «оправданным»: «Это сигнал абитуриентам и их родителям о необходимости получения образования, востребованного в экономике. Подавляющее большинство платных студентов учится именно на юристов, менеджеров и экономистов — считается, что выпускники с таким образованием востребованы и смогут получать высокий доход, хотя в реальности это совсем не так».

«От этого решения пострадают абитуриенты, которые хотят получить образование в сильных вузах, где для поступления на бюджет даже у 80-балльников может не хватать баллов»,— предполагает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. «Разницу между льготной ставкой и ключевой покрывает бюджет, сейчас разница только растет, поэтому начинается постепенный отказ от льготного кредитования»,— полагает она. «Для банков работа с такими продуктами, как государственный образовательный кредит, не особо рентабельна»,— добавляет руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По ее словам, именно поэтому преобладающая часть предложений банков, выдающих кредиты на образование,— это классические потребительские кредиты без господдержки. Условия их выдачи устанавливаются банком, ограничения по направлениям обучения их не коснутся.

Полина Ячменникова