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Участок с бомбоубежищами под КРТ на ул. Блюхера выставят на торги за 310 тысяч

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении торгов по продаже участка в Пионерском поселке по программе комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет об участке в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера (напротив Михайловского кладбища).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Провести в электронной форме аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 12697 кв. м»,– говорится в постановлении. Начальная цена за участок под КРТ составит всего 310 тыс. руб., шаг аукциона – 15,5 тыс. руб.

Как заявлялось ранее, на территории находятся несколько домов, построенные в 1950-х годах. Также там расположены два объекта гражданской обороны. В зависимости от решения спецкомиссии, их ликвидируют или построят новые взамен.

Мария Игнатова

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