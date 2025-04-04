Участок с бомбоубежищами под КРТ на ул. Блюхера выставят на торги за 310 тысяч

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении торгов по продаже участка в Пионерском поселке по программе комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет об участке в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера (напротив Михайловского кладбища).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Провести в электронной форме аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 12697 кв. м»,– говорится в постановлении. Начальная цена за участок под КРТ составит всего 310 тыс. руб., шаг аукциона – 15,5 тыс. руб.

Как заявлялось ранее, на территории находятся несколько домов, построенные в 1950-х годах. Также там расположены два объекта гражданской обороны. В зависимости от решения спецкомиссии, их ликвидируют или построят новые взамен.

Мария Игнатова