Бизнес-тренера Аяза Шабутдинова не смогли вовремя доставить в суд

Пресненский суд Москвы не смог начать процесс по делу основателя компании «Лайк Центр» Аяза Шабутдинова. Подсудимого не смогли вовремя доставить на заседание из-за перевода из СИЗО-2 («Бутырки») в СИЗО-1 («Матросская Тишина»).

Адвокат обвиняемого Калой Ахильгов предположил, что полицейские, которые занимаются конвоированием подсудимых, могли не получить вовремя от ФСИН эту информацию. Гособвинение, защита и потерпевшие сошлись во мнении, что в отсутствие подсудимого процесс проводить нельзя, и суд с ними согласился. Заседание перенесено на 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аяз Шабутдинов в 2023 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Аяз Шабутдинов в 2023 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аяз Шабутдинов обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигурант продавал гражданам образовательные курсы, которые не приносили обещанных результатов. От действий бизнес-тренера, по подсчетам следствия, пострадало более 100 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Делу бизнес-тренера поставили лайк».

Ефим Брянцев