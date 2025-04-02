Игорю Шалимову передали угасающий «Факел»

В последний раз побеждавший в чемпионате страны осенью прошлого года и потерпевший в первенстве пять поражений подряд «Факел» оперативно нашел замену уволенному в минувшие выходные наставнику Дмитрию Пятибратову. Освободившийся пост занял Игорь Шалимов, чья биография игрока, в которой был даже статус звезды европейского футбола, куда ярче тренерской. Уже в дебютной в новой роли встрече Шалимова ждет сложнейшее испытание: в ближайшем туре воронежскому клубу придется играть с конкурентом в борьбе за выживание «Ахматом» при пустых из-за санкций, наложенных в связи с недавним расистским инцидентом, трибунах.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Шалимов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Воронежский «Факел» объявил о назначении главным тренером Игоря Шалимова. 56-летний Шалимов займет должность, которая освободилась в минувшие выходные, когда сразу после разгромного — 0:5 — поражения команды в 22-м туре чемпионата России от лидирующего в турнире «Краснодара» в отставку был отправлен Дмитрий Пятибратов.

Игорь Шалимов — уже третий наставник «Факела» по ходу нынешнего сезона.

Начинал он его с Игорем Черевченко, однако того уволили еще в августе прошлого года, на стартовом отрезке чемпионата. Пост достался давно трудившемуся в воронежском штабе Пятибратову, чей уход никого не удивил из-за происходящего с командой. Даже учитывая тот факт, что финансовые и кадровые возможности «Факела» считаются чрезвычайно скромными по меркам высшего отечественного дивизиона (по версии Transfermarkt, настолько дешевой — €13,05 млн — заявки нет ни у одного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ)), его результаты все равно выглядят чрезвычайно скверными.

Последнюю на данный момент в чемпионате победу воронежцы одержали в середине октября 2024 года, еще в 12-м туре, одолев «Ахмат». Матч с «Краснодаром» был для них шестым подряд без единого забитого гола, поражение — пятым. До этой серии шансы «Факела» уцелеть в РПЛ представлялись вполне реальными. Теперь же его положение исключительно сложное. Державшийся в «зоне стыковых матчей» клуб опустился в «зону прямого вылета», на 15-ю строчку в таблице. Ниже лишь «Оренбург», отстающий всего на три очка. А возможность выжить в элите, 14-я позиция, уже в пяти баллах от «Факела».

Вытягивать «Факел» со дна пригласили человека с богатой футбольной биографией. Правда, первая ее половина радикально отличается от второй.

Игорь Шалимов на излете предыдущего века был одним из самых известных и самых востребованных российских футболистов со статусом фактически полноценной звезды.

Ему довелось поиграть в ведущих европейских чемпионатах, а в течение нескольких сезонов в 1990-е Шалимов выступал за миланский «Интер».

Однако его тренерский бэкграунд гораздо скромнее. Из клубов, являющихся звучными брендами, ему доставался только «Краснодар». И то в 2016 году тот еще не входил в список безусловных грандов российского футбола. «Краснодар» был и единственным клубом в тренерской карьере Игоря Шалимова, который он возглавлял более или менее длительный период. На верхушке его тренерской иерархии он пробыл полтора года. Руководя другими командами — «Химками», «Ахматом» и «Уралом», Шалимов всякий раз убеждался, насколько скуден кредит доверия к тренерам в России. Период его пребывания в каждом из этих клубов не дотянул хотя бы до полного года.

В РПЛ Игорь Шалимов вернулся после долгой паузы. От увольнения из «Урала» в августе 2022-го после череды проигрышей до приглашения в «Факел» прошло больше двух с половиной лет. А любопытным воронежское назначение делает прежде всего его тайминг.

Шалимов появился в «Факеле» прямо перед, вполне возможно, решающим для него в сезоне испытанием.

В субботу в рамках 23-го тура чемпионата России клубу предстоит принять основного конкурента в борьбе за выживание в премьер-лиге «Ахмат». А биться с ним «Факелу» предстоит без поддержки болельщиков. Трибуны его домашнего стадиона в важнейшем матче будут пустыми из-за санкций, наложенных на клуб Российским футбольным союзом (РФС) в связи с инцидентом в состоявшейся 8 марта игре с «Зенитом». РФС признал расистским поведение воронежских фанатов, адресовавших петербургскому хавбеку Венделу звуки, похожие на уханье.

Алексей Доспехов