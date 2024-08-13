«Факел» вернулся к старым настройкам

На следующий день после расставания с Игорем Черевченко воронежский «Факел» назвал имя нового главного тренера. Им стал Дмитрий Пятибратов, который уже возглавлял команду по ходу сезона-2022/23, а до этого работал в его тренерском штабе.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Пятибратов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Очередная, пятая за последние два года, смена главного тренера в «Факеле» привела на этот пост 48-летнего Дмитрия Пятибратова. В понедельник было объявлено о прекращении сотрудничества «по обоюдному согласию» с прежним наставником Игорем Черевченко, который успел проработать в должности чуть больше четырех месяцев и провести с командой лишь десять официальных матчей.

В сообщении пресс-службы клуба сказано, что с именем Пятибратова «связан исторический рывок воронежской команды». Речь, видимо, о выходе воронежцев в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в 2022 году.

В высший дивизион «Факел» пробился под началом Олега Василенко, а Пятибратов тогда работал его ассистентом.

Для клуба это было действительно большое достижение: он не играл в главной лиге страны больше 20 лет, за это время падал даже до любительского уровня. На старте первого после возвращения в элиту сезона команда набрала всего четыре очка в восьми матчах, и Василенко покинул клуб «по обоюдному решению». Его место занял Пятибратов, который, впрочем, тоже до конца сезона не доработал. Причем его отставка случилась в необычный момент — в разгар борьбы за выживание, после выездной победы над московским «Динамо», когда «Факел» от зоны прямого вылета смог оторваться.

За время своего отсутствия Дмитрий Пятибратов успел поработать только в одном клубе — «Чайке» из Песчанокопского. Под его руководством «Чайка» поднялась из второй лиги в первую и довольно уверенно начала новый сезон.

Про «Факел» то же самое сказать нельзя: в четырех турах РПЛ воронежцы потерпели три поражения и забили лишь однажды, а в Кубке России со счетом 0:3 проиграли петербургскому «Зениту».

При этом позиции, с которых начнет Пятибратов, нельзя назвать ужасными.

Вряд ли команда, которая после упорной борьбы за выживание в прошлой кампании так тихо провела межсезонье, могла рассчитывать на существенно лучшие результаты, когда против нее играли бронзовый призер прошлого первенства московское «Динамо», его вице-чемпион «Краснодар» (с которым, кстати, даже удалось сыграть вничью), гораздо более стабильные в последние годы самарские «Крылья Советов». Настоящей неудачей стал только матч против дебютанта лиги тольяттинского «Акрона» (0:2).

Свой первый матч после возвращения Дмитрий Пятибратов должен провести уже в четверг: «Факел» вновь примет «Акрон», только на этот раз в рамках Кубка России. В ближайшем туре чемпионата страны воронежцев ждет домашняя встреча с московским «Спартаком». Пока, правда, непонятно, в каких условиях пройдут эти игры: в Воронежской области в целях безопасности приостановили проведение массовых мероприятий.

Основной задачей для нового тренера, судя по всему, будет сохранение места в РПЛ. Однако даже с ней будет непросто справиться. «Факел» все еще находится в числе беднейших команд лиги: по данным портала Transfermarkt, команда занимает предпоследнее место по стоимости состава. Уйти со дна этой таблицы (а ранее у «Факела» два сезона подряд был самый дешевый состав) удалось лишь благодаря появлению еще более скромного новичка — махачкалинского «Динамо».

Роман Левищев