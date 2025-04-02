Игорь Шалимов возглавил ФК «Факел»

Игорь Шалимов стал главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел», сообщает пресс-служба команды.

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Фото: ФК «Факел» Игорь Шалимов

Фото: ФК «Факел»

Срок контракта Шалимова с «Факелом» не уточняется. В 2021 году Шалимов занял пост главного тренера «Урала». В начале сезона-2022/2023 был отправлен в отставку после поражений в четырех матчах. С тех пор оставался безработным. Также был главным тренером «Химок», «Краснодара» и «Ахмата».

30 марта, после пятого подряд «сухого» поражения в Российской премьер-лиге (РПЛ), пост главного тренера «Факела» по собственному желанию покинул Дмитрий Пятибратов.

«Факел» занимает предпоследнее — 15-е — место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 14 очков за 22 матча и на 5 очков отстает от зоны «переходных матчей».

Таисия Орлова