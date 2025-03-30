Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Факел»

Воронежский «Факел» расстался с главным тренером Дмитрием Пятибратовым. Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, специалист подал в отставку по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пятибратов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Пятибратов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отмечается, что 48-летний Пятибратов объявил о своем решении команде сразу после воскресного матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Факел» в гостях с разгромным счетом — 0:5 — проиграл лидеру чемпионата «Краснодару». Это поражение стало для воронежского клуба пятым подряд в лиге. При этом он не забивал голов на протяжении последних шести официальных матчей, с ноября 2024 года.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 14 очков за 22 матча и отстает от «безопасной» зоны на 7 зачетных баллов. От 13-го места, позволяющего избежать прямого вылета и сыграть в переходных матчах против команды Первой лиги, воронежцев отделяет пять очков.

Для «Факела» это уже вторая тренерская отставка в текущем сезоне. Пятибратов занял должность в августе, после увольнения Игоря Черевченко. Последний лишился поста уже после четвертого тура РПЛ.

Роман Левищев