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Обвиняемый в мошенничестве глава Засвияжского района Ульяновска отправлен под домашний арест

В среду Ленинский районный суд Ульяновска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения главе администрации Засвияжского района Ульяновска Наилю Юмакулову.

Наиль Юмакулов (в центре) считает, что "надо разбираться с подчиненными".

Наиль Юмакулов (в центре) считает, что "надо разбираться с подчиненными".

Фото: со страницы Наиля Юмакулова в VK

Наиль Юмакулов (в центре) считает, что "надо разбираться с подчиненными".

Фото: со страницы Наиля Юмакулова в VK

Наиль Юмакулов и его первый зам Наталья Ланцова были задержаны в понедельник. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

В СУ СКР детали обвинения не раскрывают.

По данным источника «Ъ-Волга», чиновников обвиняют в незаконном получении выплат, положенным рекрутерам — тем, кто сагитировал родных, друзей или знакомых заключить контракт на участие в СВО. Такие выплаты в разных размерах установлены фактически во всех регионах России. В Ульяновской области установлена выплата 150 тыс. руб. Чиновники, сообщает источник, использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров. Куда направлялись полученные средства, неизвестно.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, адвокат — о запрете определенных действий. В ходе заседания прозвучало, что свою вину обвиняемый частично признал, хотя сам Наиль Юмакулов заметил журналистам, что «надо разбираться с подчиненными».

Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 30 мая.

Сергей Титов, Ульяновск