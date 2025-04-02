Обвиняемый в мошенничестве глава Засвияжского района Ульяновска отправлен под домашний арест

В среду Ленинский районный суд Ульяновска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения главе администрации Засвияжского района Ульяновска Наилю Юмакулову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиль Юмакулов (в центре) считает, что "надо разбираться с подчиненными".

Фото: со страницы Наиля Юмакулова в VK Наиль Юмакулов (в центре) считает, что "надо разбираться с подчиненными".

Фото: со страницы Наиля Юмакулова в VK

Наиль Юмакулов и его первый зам Наталья Ланцова были задержаны в понедельник. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

В СУ СКР детали обвинения не раскрывают.

По данным источника «Ъ-Волга», чиновников обвиняют в незаконном получении выплат, положенным рекрутерам — тем, кто сагитировал родных, друзей или знакомых заключить контракт на участие в СВО. Такие выплаты в разных размерах установлены фактически во всех регионах России. В Ульяновской области установлена выплата 150 тыс. руб. Чиновники, сообщает источник, использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров. Куда направлялись полученные средства, неизвестно.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, адвокат — о запрете определенных действий. В ходе заседания прозвучало, что свою вину обвиняемый частично признал, хотя сам Наиль Юмакулов заметил журналистам, что «надо разбираться с подчиненными».

Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 30 мая.

Сергей Титов, Ульяновск