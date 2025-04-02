Обвиняемый в мошенничестве глава Засвияжского района Ульяновска отправлен под домашний арест
В среду Ленинский районный суд Ульяновска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения главе администрации Засвияжского района Ульяновска Наилю Юмакулову.
Наиль Юмакулов (в центре) считает, что "надо разбираться с подчиненными".
Фото: со страницы Наиля Юмакулова в VK
Наиль Юмакулов и его первый зам Наталья Ланцова были задержаны в понедельник. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).
В СУ СКР детали обвинения не раскрывают.
По данным источника «Ъ-Волга», чиновников обвиняют в незаконном получении выплат, положенным рекрутерам — тем, кто сагитировал родных, друзей или знакомых заключить контракт на участие в СВО. Такие выплаты в разных размерах установлены фактически во всех регионах России. В Ульяновской области установлена выплата 150 тыс. руб. Чиновники, сообщает источник, использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров. Куда направлялись полученные средства, неизвестно.
Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, адвокат — о запрете определенных действий. В ходе заседания прозвучало, что свою вину обвиняемый частично признал, хотя сам Наиль Юмакулов заметил журналистам, что «надо разбираться с подчиненными».
Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 30 мая.