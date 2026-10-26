Дональд Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной»

Как отмечает Reuters, ранее в октябре на другом предвыборном митинге господин Трамп также упоминал Норвегию в подобном контексте. Тогда американский президент заявил: «США в моем лице, как вашего президента, должны были получить Нобелевскую премию мира, но не получили». Он назвал этот факт «несмываемым пятном на репутации Норвегии и тех людях, которые приняли такое позорное и постыдное решение». Господин Трамп ранее заявлял, что «сумел урегулировать восемь разных войн и достоин за это Нобелевской премии мира».