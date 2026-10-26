Дональд Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной»
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Мичиган назвал Норвегию «дерьмовой страной». Ранее такими же словами господин Трамп называл Гаити, Ливию, Сомали и Йемен, отмечает агентство Reuters. Неприязнь к Норвегии американский президент объяснил тем, что норвежский Нобелевский комитет не присудил ему премию мира.
На предвыборном митинге в городе Порт-Гуроне Дональд Трамп заговорил о нелегальной миграции и заявил, что готов принимать мигрантов из некоторых стран, но не из Норвегии. «Они не дали мне Нобелевскую премию,— пояснил он,— поэтому никого не хочу принимать из Норвегии». Американский президент также отметил, что он «не влюблен в Норвегию». «Честно говоря, Норвегия — отстой. На самом деле она стала дерьмовой страной»,— заявил он.
Как отмечает Reuters, ранее в октябре на другом предвыборном митинге господин Трамп также упоминал Норвегию в подобном контексте. Тогда американский президент заявил: «США в моем лице, как вашего президента, должны были получить Нобелевскую премию мира, но не получили». Он назвал этот факт «несмываемым пятном на репутации Норвегии и тех людях, которые приняли такое позорное и постыдное решение». Господин Трамп ранее заявлял, что «сумел урегулировать восемь разных войн и достоин за это Нобелевской премии мира».