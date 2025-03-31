Следствие заинтересовалось рекрутингом для Минобороны

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере при получении выплат за привлечение желающих заключить контракт с Минобороны на СВО. В понедельник в администрации Засвияжского района Ульяновска сотрудники следственного управления СКР совместно с УФСБ провели обыски, глава администрации района Наиль Юмакулов задержан. В СУ СКР и УФСБ подробности уголовного дела не раскрывают. По информации источников «Ъ», дело связано с выплатами гражданам и организациям за рекрутинговые услуги. Официально о таких выплатах в Ульяновской области не сообщалось, чиновники назвали это закрытой информацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиля Юмакулова (в центре) следствие подозревает в мошенничестве с выплатами

Фото: со страницы Наиля Юмакулова в VK Наиля Юмакулова (в центре) следствие подозревает в мошенничестве с выплатами

Фото: со страницы Наиля Юмакулова в VK

В понедельник утром в администрации Засвияжского района Ульяновска сотрудники СУ СКР совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ провели обыски. Глава администрации района Наиль Юмакулов был задержан и доставлен на допрос. Информацию о проведении оперативно-разыскных мероприятий «Ъ-Волга» подтвердили в СУ СКР, однако сообщать о причинах обысков и задержания и давать другую информацию о случившемся отказались. В УФСБ информацию по этому делу тоже не комментируют.

Получить комментарии Наиля Юмакулова не удалось — его телефон был отключен.

Источник, близкий к СУ СКР, пояснил «Ъ-Волга», что главу администрации района подозревают в мошенничестве при получении выплат в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По данным источников «Ъ-Волга», якобы речь в уголовном деле идет о выплатах рекрутерам — тем, кто сагитировал своих родных, друзей или знакомых на заключение контракта на участие в СВО.

Летом 2024 года некоторые регионы России объявили о стимулирующих выплатах за привлечение желающих заключить контракт на военную службу. Руководители регионов не скрывали, что есть определенный план по привлечению на военную службу по контракту.

В конце ноября минувшего года, выступая перед депутатами с заключительным словом после принятия областного бюджета, губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о повышении выплат заключившим контракт на СВО и отметил, что главная задача, без решения которой «все остальное будет бессмысленно», — обеспечить пополнение рядов контрактников. До конца года Ульяновская область «должна обеспечить пополнение еще 900 контрактников», сказал тогда губернатор.

Сейчас фактически во всех регионах России введены выплаты различного уровня тем, кто оказывает содействие в агитации, а также помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Соответствующие выплаты предназначены как физическим лицам, так и компаниям, профессионально занимающимся военным рекрутингом. В разных регионах эти выплаты отличаются — от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Во многих регионах об этом сообщают официально. В Ульяновской области официальной информации об этом нет. В министерстве соцразвития региона, через которое производятся эти выплаты, «Ъ» сказали, что документ, определяющий их порядок, — для служебного пользования, поэтому никаких подробностей сообщить не могут. По данным источников «Ъ», сумма выплат за привлечение одного будущего контрактника в Ульяновской области якобы составляет 150 тыс. руб., так же как и в соседнем Татарстане.

По словам источника «Ъ», «главам администраций районов «вышестоящими руководителями было рекомендовано содействовать развитию рекрутинговой схемы», «спускались даже определенные планы». По информации собеседника, следствие считает, что по некоторым привлеченным гражданам никто не обращался за выплатами, и в этом случае они оформлялись на фиктивных рекрутеров. Куда затем направлялись эти средства, неизвестно.

Знающие главу администрации Засвияжского района в беседах с «Ъ-Волга» отмечали, что Наиль Юмакулов — «очень порядочный человек, который вряд ли мог по своей инициативе совершить незаконные действия или присвоить что-либо».

Наилю Юмакулову 61 год. Он родился в селе Альмяшевка, Сосновоборского района Пензенской области. Окончил Саратовское высшее командно-инженерное училище, затем Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция». Он полковник запаса, педагог с 14-летним стажем, кандидат педагогических наук. С 2012 года был главой Заволжского района Ульяновска, в 2020 году назначен главой Засвияжского района.

По информации источников, Наиль Юмакулов задержан и препровожден в ИВС, ожидается, что во вторник ему предъявят обвинение и будет решаться вопрос о мере пресечения.

Сергей Титов, Ульяновск