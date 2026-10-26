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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Череповце могут разместить мурал с изображением Берии

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил рассмотреть эскиз мурала с изображением Лаврентия Берии, Феликса Дзержинского и Анатолия Луначарского. Рисунок, который, по словам главы региона, предложили сотрудники администрации Череповца, планируют разместить рядом с Череповецким металлургическим комбинатом.
Губернатор Вологодской области предложил рассмотреть мурал с Берией в Череповце

Губернатор Вологодской области предложил рассмотреть мурал с Берией в Череповце

Telegram-канал губернатора Вологодской области Георгия Филимонова

«Такой эскиз мурала в Череповце предлагают сотрудники администрации города. Рассмотрим»,— написал господин Филимонов в своем Telegram-канале.
Контрольный пакет акций Череповецкого металлургического комбината принадлежит миллиардеру Алексею Мордашову. Ранее между ним и губернатором Вологодской области возник затяжной конфликт.
В 2000 году Военная коллегия Верховного суда России отказала в реабилитации Берии и ряда его соратников. Суд назвал их «прямыми виновниками террора», в результате которого «невинно пострадали тысячи граждан».

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор