В Череповце могут разместить мурал с изображением Берии
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил рассмотреть эскиз мурала с изображением Лаврентия Берии, Феликса Дзержинского и Анатолия Луначарского. Рисунок, который, по словам главы региона, предложили сотрудники администрации Череповца, планируют разместить рядом с Череповецким металлургическим комбинатом.
«Такой эскиз мурала в Череповце предлагают сотрудники администрации города. Рассмотрим»,— написал господин Филимонов в своем Telegram-канале.
Контрольный пакет акций Череповецкого металлургического комбината принадлежит миллиардеру Алексею Мордашову. Ранее между ним и губернатором Вологодской области возник затяжной конфликт.
В 2000 году Военная коллегия Верховного суда России отказала в реабилитации Берии и ряда его соратников. Суд назвал их «прямыми виновниками террора», в результате которого «невинно пострадали тысячи граждан».