Власти снова ищут подрядчиков на ремонт воронежской духовной семинарии за 61 млн

Министерство строительства Воронежской области снова объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание Духовной семинарии» на проспекте Революции, 29 в облцентре. Согласно порталу госзакупок, начальная цена контракта составляет 61,4 млн руб. Здание, построенное в 1822 году, сейчас используется для местного техникума строительных технологий.

Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия подходящих предложений, его максимальная стоимость была повышена на 200 тыс. руб. По условиям контракта, победителю торгов нужно до 1 марта 2026 года восстановить архитектурные и конструктивные элементы здания. В перечень работ вошли обновление актового зала и фрагментов фасада, инженерных систем — отопления, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения и электроснабжения, сетей связи, пожарной и охранной сигнализации.

Окончание сроков подачи заявки — 9 апреля, итоги подведут 11 апреля.

На этой неделе в Воронеже объявили третьи торги на сохранение школы из комплекса СХИ.

Анна Швечикова