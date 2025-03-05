Не состоялись торги на ремонт воронежской духовной семинарии за 61 млн рублей

Никто не заявился на участие в объявленном министерством строительства Воронежской области аукционе по выбору подрядчика для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание Духовной семинарии» на проспекте Революции, 29 в облцентре. В связи с этим торги признали несостоявшимися. Согласно порталу госзакупок, новый тендер пока не объявлен.

Начальная цена составляла 61,2 млн руб. По условиям закупки, победителю аукциона нужно было до 1 марта 2026 года выполнить работы, включающие восстановление архитектурных и конструктивных элементов здания. Также требовалось обновить актовый зал и фрагменты фасада, инженерные системы — отопление, вентиляцию, кондиционирование, теплоснабжение и электроснабжение, сети связи, пожарную и охранную сигнализации.

Здание, построенное в 1822 году, сейчас используется для местного техникума строительных технологий.

На прошлой неделе в Белгороде не состоялись торги на капремонт усадьбы Волковой за 46 млн руб.

Юрий Голубь