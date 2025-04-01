Власти Воронежа объявили третьи торги на сохранение школы из комплекса СХИ
Администрация Воронежа объявила новый электронный аукцион по выбору подрядчика для работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Сельскохозяйственного института им. К.Д.Глинки. Школа». Как и на предыдущих торгах, начальная цена контракта составляет 49,1 млн руб. Источник финансирования — городской и областной бюджеты. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Общеобразовательная школа № 20 расположена на ул. Ломоносова, 96. Работы необходимо провести в три этапа и завершить до 25 августа 2025 года. Подрядчик должен выполнить ремонт кровли, фасадов и фундамента здания. Кроме того, требуется оборудовать системы охраны, пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией. Гарантия на работы составит пять лет.
Подавать заявки на участие в аукционе можно до 9 апреля, итоги планируется подвести 11 апреля.
Предыдущий аукцион, объявленный 18 марта, не состоялся из-за отсутствия заявок на участие — так же, как и первые торги, которые прошли в июле 2024 года. Тогда начальная цена контракта составляла 39,9 млн руб.
О планах по культурной активации исторического района Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье».