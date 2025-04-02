Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии

Победитель досрочных президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба принес присягу и вступил в должность главы республики. В своей речи он поблагодарил Россию и Владимира Путина за многолетнюю поддержку и помощь. На церемонии присутствовал в том числе первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

«Курс на укрепление суверенитета становится все более непростым. У нас есть друзья и союзники. Российская Федерация в 2008 году взяла на себя фундаментальные обязательства по поддержке нашей страны»,— сказал Бадра Гунба, его слова приводит «Абхазский вестник». «Военное, экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество с Россией обеспечивает безопасность Абхазии, создает условия для развития человеческого капитала, роста благосостояния и уровня образования»,— подчеркнул абхазский президент.

Сергей Кириенко зачитал приветственный адрес от Владимира Путина. «Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению»,— говорится в послании российского президента.

Бадра Гунба занимал должность вице-президента Абхазии, пока осенью 2024 года в республике не начались протесты из-за инвестиционного соглашения с Россией. По требованию оппозиции глава республики Аслан Бжания покинул пост, а господин Гунба стал временно исполняющим обязанности президента. По итогам второго тура досрочных выборов, состоявшегося 1 марта, Бадра Гунба набрал 54,73% голосов, а его соперник — оппозиционер Адгур Ардзинба — 41,54%. 5 марта абхазский президент встретился с Владимиром Путиным в Кремле.

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Лусине Баласян