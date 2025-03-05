Путин встретился с избранным президентом Абхазии Гунбой

Президент России Владимир Путин встретился с победившим на досрочных президентских выборах Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле. Российский лидер поздравил абхазского политика с победой и отметил «эмоциональность» избирательной кампании. Господин Путин пообещал, что Москва поможет Сухуму с гуманитарными поставками электричества.

«Бадра Зурабович, рад вас видеть и хочу поздравить лично с победой на выборах»,— сказал Владимир Путин в начале встречи. «Собственно говоря, большой новизны для вас нет, вы уже давно работаете и были вице-президентом до этого. Знаю, что избирательная кампания шла достаточно бурно, с эмоциями. Но главное, что народ пришел, люди высказали свои пожелания, предпочтения»,— заявил президент РФ.

Бадра Гунба отметил, что благодаря поддержке России Абхазия «имеет возможность развиваться», а Москва всегда была последовательна как в военно-политической, так и в социально-экономической помощи республике. «Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку»,— подчеркнул господин Гунба.

Избранный президент Абхазии отметил, что объем полученного от России гуманитарного потока электроэнергии «практически исчерпан», и попросил обеспечить дополнительный переток до конца апреля, когда завершится энергодефицит. «Хорошо, все сделаем»,— ответил Владимир Путин.

По данным ЦИК Абхазии, по итогам второго тура досрочных выборов Бадра Гунба набрал 54,73% голосов, а его соперник — оппозиционер Адгур Ардзинба — 41,54%. Необходимость в досрочных выборах возникла после отставки президента Аслана Бжании на фоне протестов. Прежде господин Гунба занимал должность вице-президента, а затем — и.о. главы государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бадра Гунба уже не исполняет обязанности».

Лусине Баласян