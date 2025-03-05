Будь Бадрей!

5 марта в Кремле президент России Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников удивлен тем, что даже после удачных для Кремля выборов господин Гунба продолжает просить руководство о различных одолжениях, а ему продолжают обещать — и, скорее всего, будут делать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече с Владимиром Путиным Бадра Гунба занял правильную позицию

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости На встрече с Владимиром Путиным Бадра Гунба занял правильную позицию

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Встреча была теплой, да еще какой.

— Бадра Зурабович, рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах. 54% с лишним — 54,7% — набрали при явке 70%,— приветствовал коллегу Владимир Путин.— Хороший результат, я вас поздравляю!

Другого кандидата, Адгура Ардзинбу, российский президент тоже, видимо, был бы рад видеть, но не настолько, нет.

— Знаю, что избирательная кампания шла достаточно бурно, с эмоциями,— президент России демонстрировал, что он в курсе вопроса.

Но не демонстрировал пока, насколько глубоко. И, может, и не надо было.

— Главное, что народ пришел, люди высказали свои пожелания, предпочтения! — рассуждал Владимир Путин.

Если бы это всегда было главным, то и хлопот бы больше никаких. Хотя хорошая явка была, да, необходима. Так что это не была фигура речи со стороны господина Путина.

— Безусловно,— произнес Бадра Гунба, когда ему дали слово,— в первую очередь хотел бы отметить, что именно благодаря Вашей поддержке народа Абхазии и республики в целом сегодня Абхазия имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения, главным образом с Российской Федерацией.

Заметьте, «главным образом». Этот человек нашел в себе силы противостоять Кремлю.

— Народ Абхазии помнит то историческое решение, которое принималось, о признании абхазской государственности. Позвольте от народа Абхазии поблагодарить вас за такое решение,— продолжил господин Гунба, и было за что вообще-то благодарить, ибо признавать абхазскую государственность и тогда было не много желающих, да и сейчас тоже.— Российская Федерация всегда была последовательна в своей поддержке. Это касается и военно-политической поддержки, и социальной, экономической поддержки, и народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку.

Во вторую очередь Бадра Гунба отдал должное и народу Абхазии:

— Со своей стороны, конечно же, понимаю всю ответственность, возложенную на меня народом Абхазии. И в рамках своей предвыборной кампании, в рамках своей государственной деятельности я всегда обращал внимание на приоритеты. Конечно, безусловно, это сотрудничество с главным нашим стратегическим союзником! У нас исторические, братские и экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать!

Оставалось надеяться, что это не про Грузию. И не про Турцию.

— Также, пользуясь случаем,— говорил он,— хотел бы сказать о том, что наши ребята и сегодня продолжают совместно бороться за нашу правду на полях специальной военной операции. У нас десятки ребят, которые сложили свои головы. Мы оказываем поддержку семьям погибших. Для нас это очень важно — хранить память этих людей… В этом смысле для нас общая победа и общее будущее!

Об этом в Абхазии не очень много говорят, но все знают. Об этом нельзя было не сказать теперь.

И разве можно было не сказать о детях.

— Хотел бы отметить, что благодаря вашей личной поддержке сегодня в Абхазии проходит масштабная диспансеризация школьников! Это очень важное направление, это поддержка здоровья граждан нашей страны, это будущее нашей страны! — подчеркнул Бадра Гунба.

Казалось, выборы завершились и хотя бы про диспансеризацию школьников можно промолчать, но, видимо, очень хотелось поблагодарить лично.

— Также оказывается поддержка в рамках энергосистемы Абхазии — благодаря вашей личной поддержке,— отметил избранный президент Абхазии.— Я бы хотел просто напомнить о том, что буквально в конце предыдущего года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки. Именно благодаря тому, что вы оказали поддержку, нам удалось решить проблему энергодефицита!

Уже было не очень понятно, кто тут избранный, а кто действующий президент Абхазии.

Тем более что Бадра Гунба перешел к просьбам:

— Но, к сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита — это ориентировочно до середины апреля — поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения тяжелых, острых проблем для нашей страны!

— Хорошо, все сделаем,— коротко сказал господин Путин.

А что тут добавить? Просто сделать, и все.

— Спасибо большое, Владимир Владимирович! — поблагодарил Бадра Гунба Владимира Путина.

Конечно. Тут ведь не Овальный, чай, кабинет. Умеют люди и «спасибо» сказать.

— Пользуясь случаем, я, с вашего позволения, акцентировал бы свое внимание еще на двух темах, которые очень существенны для нас,— не стал скрывать Бадра Гунба.— Это в первую очередь, конечно же, вопросы двойного гражданства. Основные процедуры соглашением пройдены, и оно ратифицировано парламентами наших стран. Остается определить механизм, который позволит фактически начать предоставление двойного гражданства — российского гражданства — гражданам Республики Абхазия. Вы знаете, что благодаря вашей поддержке такого рода решение было принято (если бы господин Путин знал, какие решения приняты благодаря его поддержке…— А. К.) и более 70% граждан нашей страны являются гражданами Российской Федерации! Есть люди, которые не успели воспользоваться такого рода возможностями, и, если такая возможность есть, мы хотели бы, чтобы такая программа была реализована.

Есть вещи, в которых один человек не в силах отказать другому.

— Да, мы ее продолжим,— пообещал Владимир Путин.— Она в принципе-то подготовлена, и мы продолжим ее (программы.— А. К.) реализацию. Соответствующие указания коллегам направлю, и они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения. Но мы продолжим эту работу.

— Спасибо большое! Благодарю! — снова воскликнул Бадра Гунба.— И еще один вопрос, который буквально тревожит граждан нашей страны. С 1 апреля вступает в силу новое законодательство, в соответствии с которым наши граждане, пересекающие границу автотранспортным средством, к сожалению, не смогут попадать на территорию Республики Абхазия. Если есть такая возможность в отношении Абхазии продлить сроки вступления данного законодательство на два года, мы бы довели до граждан нашей страны необходимость получения российского удостоверения на пользование автотранспортным средством и решили бы проблему, с которой столкнулись наши граждане!

А вот это было то, за что граждане его страны были благодарны своему президенту (хоть одному, хоть другому).

И даже те, кто голосовал против Бадры Гунбы, сейчас проголосовали бы за.

— Можно побыстрее будет сделать,— кивнул Владимир Путин.— Понимаю, что там может быть ограничена так называемая пропускная способность для желающих получить эти документы. Но я попрошу Министерство внутренних дел — они проработают вместе с вами и увеличат количество таких пунктов и количество личного состава сотрудников, которые помогли бы вам это оформить, не растягивая на годы вперед, а в более короткие сроки. Но мы это сделаем! — снова решил Владимир Путин.

— Спасибо большое! Благодарю вас! — откликнулся Бадра Гумба.

Слава богу, что все так случилось на выборах. Радость-то какая!

Андрей Колесников