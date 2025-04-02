«Гром» гремит над Уильямом Лаем

2 апреля китайские военные начали вблизи Тайваня учения «Гром в проливе-2025А» для отработки точечных ударов по портовой и энергетической инфраструктуре острова. Как заявило китайское командование Восточного театра военных действий, эти маневры предприняты в целях «сурового предупреждения и мощного сдерживания сепаратистских сил» на Тайване, лидера которого Уильяма Лая (другой вариант имени — Лай Циндэ) в Пекине назвали «паразитом». Впрочем, в куда большей степени демонстрация силы стала реакцией Пекина на первый визит в Азию главы оборонного ведомства США Пита Хегсета, в ходе которого он пообещал противостоять «китайской агрессии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экран, на котором виден корабль ВМС НОАК

Фото: Florence Lo / Reuters Экран, на котором виден корабль ВМС НОАК

Фото: Florence Lo / Reuters

Усиление военной активности китайских военных вблизи Тайваня началось еще во вторник, 1 апреля, когда отработку совместных действий провели армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные войска. А уже 2 апреля командование Восточного театра военных действий КНР сообщило о старте в центральной и южной частях Тайваньского пролива маневров «Гром в проливе-2025А», направленных на проверку возможностей войск по «совместному блокированию и контролю» и «нанесению точных ударов по ключевым целям» на острове.

Учения являются «суровым предупреждением и мощным сдерживанием сепаратистских сил (выступающих за.— “Ъ”) "независимость Тайваня"», заявило командование.

МИД КНР, в свою очередь, отозвался о маневрах как о «законных и необходимых действиях для защиты суверенитета и национального единства Китая».

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выложила кадры с имитацией ракетных ударов по критической инфраструктуре Тайваня. А заодно поделилась в соцсетях несколькими анимационными роликами по теме нападения на остров — например, с таким названием, как «Покоряйте демонов и побеждайте зло».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народно-освободительная армия Китая выложила кадры с имитацией ракетных ударов по критической инфраструктуре Тайваня

Фото: Eastern Theatre Command / Handout / Reuters Народно-освободительная армия Китая выложила кадры с имитацией ракетных ударов по критической инфраструктуре Тайваня

Фото: Eastern Theatre Command / Handout / Reuters

«Анимация иллюстрирует шесть ключевых ударных возможностей НОАК, пересекающей пролив, чтобы положить конец сепаратистским театральным представлениям Лая (главы администрации Тайваня Лай Циндэ.— “Ъ”), "паразита", подрывающего остров Тайвань»,— поделилось своими впечатлениями об увиденном англоязычное китайское издание Global Times.

Утром 2 апреля Министерство обороны Тайваня сообщило, что засекло вблизи острова более 70 китайских военных самолетов и 13 кораблей ВМС НОАК, еще одну группу военных кораблей во главе с китайским авианосцем «Шаньдун» обнаружили в западной части Тихого океана. В ответ в Тайбэе решили привести свои войска в состояние «повышенной бдительности» и развернули ракетные системы наземного базирования.

В последние годы учения КНР в непосредственной близости от острова, который Пекин считает «неотъемлемой частью своей территории», стали чуть ли не дежурным событием.

Однако, как правило, каждая демонстрация силы была привязана к определенным действиям властей на Тайване, которые китайская сторона считала провокационными, например к приему на острове экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси или инаугурации Лай Циндэ, именуемого на материке не иначе как «сепаратист».

На этот раз тайваньские власти, казалось бы, ничем перед материком не провинились. Зато это сделали американцы. 30 марта глава Минобороны США Пит Хегсет завершил свою первую поездку по Азии, в рамках которой он посетил Манилу и Токио, где наговорил много нелестных слов о Пекине. Так, глава Пентагона поклялся укрепить военный союз США с Филиппинами, чтобы «восстановить сдерживание» для противодействия «китайской агрессии» в Индо-Тихоокеанском регионе (на этой неделе обещание было подкреплено одобрением продажи Маниле 20 истребителей F-16). А будучи в Токио, Пит Хегсет назвал Японию «незаменимым партнером в сдерживании военной агрессии коммунистического Китая», в том числе через Тайваньский пролив.

«Перед лицом предстоящих торговых переговоров между США и Китаем и ожидаемых мер против Китая Пекин решил проявить сдержанность, чтобы избежать действий, которые могут быть расценены как прямая конфронтация с США. Тайвань же послужил идеальным предлогом, побудив Пекин начать эти военные учения сразу после того, как министр обороны США покинул Азию»,— отметило правительство в Тайбэе во внутреннем анализе, которым поделился с CNN высокопоставленный представитель национальной безопасности Тайваня, указав, что визит Хегсета был одной из главных «внешних причин» нынешних учений Китая.

Тайвань осудил маневры как «иррациональную провокацию» и обвинил Китай в «нарушении спокойствия».

Схожая оценка действий КНР была дана и в Вашингтоне, главном международном покровителе острова и основном поставщике вооружений для Тайваня. «В очередной раз агрессивная военная деятельность и риторика Китая в отношении Тайваня только усиливают напряженность и ставят под угрозу безопасность региона и процветание всего мира»,— говорится в заявлении Госдепартамента США.

Наталия Портякова