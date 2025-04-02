«Балтика» нарастила продажи на 19% и увеличила долю рынка до 28,3%

Пивоваренная компания «Балтика» по итогам 2024 года увеличила объем продаж на 16,8%. Флагманский бренд показал рост на 18,9%, а региональные марки — на 42,5%. Доля компании на российском рынке выросла с 27% до 28,3%, следует из данных Nielsen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Экспортные поставки «Балтики» за год выросли более чем на 30%. Инвестиции компании превысили 9,6 млрд руб., из них 3,5 млрд руб. направлено в производственные мощности. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили 86,4 млрд руб., включая 61,4 млрд руб. акцизов.

«Итоги работы в 2024 году — результат планомерных действий в соответствии со стратегией компании по расширению ассортимента, сохранению высокого качества выпускаемой продукции и удовлетворению запросов потребителей на разнообразие продуктовой линейки»,— прокомментировал результаты генеральный директор компании «Балтика» Дмитрий Визир.

Ранее компания «Мегаполис» стала единственным владельцем марки крафтового пива Brew Moose, которое раньше выпускала совместно с «Балтикой».

Подробнее об этом — в материале «У "Балтики" не пошел крафт».