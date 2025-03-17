У «Балтики» не пошел крафт

ТК «Мегаполис» стала единственным владельцем марки крафтового пива Brew Moose, которое раньше выпускала совместно с «Балтикой». Пивоваренная компания могла отказаться от бренда из-за сложностей с продвижением нишевой продукции в ритейле. Хотя из-за роста цен на импортное пиво конъюнктура меняется. Это может позволить «Мегаполису» перезапустить Brew Moose для продвижения в сетях «Красное & Белое» и «Бристоль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Бренд пива Brew Moose и связанные с ним торговые знаки перешли на баланс АО «ТК "Мегаполис"», следует из данных Роспатента. Ранее продукцию под этой маркой на своих мощностях выпускала пивоваренная компания «Балтика». Владельцем бренда при этом выступало ООО «Ар Си Брю» — совместное предприятие «Балтики» и «Мегаполиса». В самих компаниях на вопросы “Ъ” не ответили. Brew Moose на онлайн-витринах розничных сетей сейчас не представлен.

ООО «Ар Си Брю» основано в Новосибирске в 2016 году. Изначально владельцем выступала местный предприниматель Ирина Ложкина, развивающая крафтовые пивоварни и заведения общепита. В 2019 году компания перешла ООО «Мегаком» — структуре «Мегаполиса». В апреле 2021 года 50% долей в «Ар Си Брю» через ООО «Хоппи Юнион» получила Carlsberg Group. Сейчас последнее, как и весь бизнес «Балтики» в России, контролирует АО «ВГ Инвест».

«Балтика» считается вторым производителем пива в России после AB InBev Efes. Компании принадлежат восемь заводов и две собственные солодовни. В ее портфель входят бренды «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное» и проч. Согласно СПАРК, в 2023 году выручка ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» выросла на 8,4% год к году, до 109,2 млрд руб. Чистый убыток составил 28,1 млрд руб.

ТК «Мегаполис» была основана в 1998 году Игорем Кесаевым. Его партнером по бизнесу считался Сергей Кациев. Компания занимается дистрибуцией сигарет JTI и Philip Morris, энергетиков Red Bull и Bullit, презервативов Durex и Contex, продукции самой «Балтики». Согласно СПАРК, в 2023 году выручка АО «ТК "Мегаполис"» достигла 1,1 трлн руб., чистая прибыль — 25,8 млрд руб. Год к году значения выросли на 9,8% и 19,8% соответственно. Ранее господин Кесаев контролировал 73,03% в ООО «Меркурий ритейл», на балансе которого розничные сети «Красное & Белое» и «Бристоль». В конце 2023 года доля перешла в личный фонд (см. “Ъ” от 21 декабря 2023 года).

Совладелец дистрибутора пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что «Балтика» отказалась от Brew Moose, решив сосредоточиться на собственных брендах. Эксперт поясняет, что, несмотря на общий рост интереса к крафтовому пиву, ключевым каналом его продаж выступают заведения общепита, а не торговые сети. В ритейле потребитель проявляет меньше внимания к продукции, ориентируясь преимущественно на цену на полке. В результате в рознице представлена лишь малая часть российских ремесленных пивоварен, поясняет он.

Одновременно господин Хавский не исключает, что «Мегаполис» планирует в скором времени перезапуск Brew Moose на мощностях другого предприятия, рассчитывая продвигать бренд в «Красном & Белом» и «Бристоле». Это, по его мнению, может быть интересно в свете высоких таможенных пошлин на пиво из «недружественных» стран. С начала 2025 года их размер вырос в десять раз — с €0,1 за 1 литр до €1.

Рост цен на импортное пиво в рознице гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель называет одной из причин увеличения спроса на крафтовое пиво в России. Многие небольшие локальные производители выпускают в бельгийском, чешском и других популярных стилях, поясняет он. Эксперт считает, что оперативно корректировать ассортимент небольшим пивоварням проще, чем компаниям, выпускающим массовую продукцию. Вторым фактором развития крафтового рынка господин Аксель считает запрос потребителей на вкусовые напитки. Один из собеседников “Ъ” на алкогольном рынке говорит, что «Балтика» также не исключает возможности расширить бизнес за счет приобретения региональных крафтовых пивоварен.

Владимир Комаров