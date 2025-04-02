Мэр Нижнего Новгорода заявил о готовности отработать еще один срок

Глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев готов пойти на второй срок после того, как осенью 2025 года истекут его полномочия. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По словам господина Шалабаева, все, что от него зависит, он делает и готов делать дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Силы тоже есть. А там уже как сложится. Если глава региона и вновь избранный депутатский корпус доверят мне дальнейшую работу, почему бы и нет. Задач много, они понятные, и они сложные»,— сказал глава города.

При этом мэр отметил, что сейчас ему все задачи приходится решать в условиях ограниченности ресурсов: «Потому что с деньгами любой дурак может, а без денег нужно постараться и подумать».

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее Юрий Шалабаев старался прямо не отвечать на вопросы журналистов о том, готов ли он отработать второй срок на посту мэра. Так, в начале марта господин Шалабаев отмечал, что обсуждать эту тему преждевременно.

С марта 2025 года в России вступил в силу новый закон о местном самоуправлении, который закрепил единый порядок избрания мэров столиц российских регионов. По этому закону депутаты гордумы будут выбирать мэра из кандидатов, предложенных губернатором.

Юрий Шалабаев был избран главой Нижнего Новгорода в октябре 2020 года. До этого он несколько месяцев исполнял полномочия главы города. Тогда кандидатуру Юрия Шалабаева в гордуму внес губернатор Глеб Никитин.

Андрей Репин