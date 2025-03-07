Нижегородский мэр считает, что ему рано думать о втором сроке

Мэр Нижнего Новгорода Юрия Шалабаев считает преждевременным обсуждать вопрос о том, готов ли он остаться на этом посту еще на один срок. Об этом он заявил в прямом эфире программы «Медиаток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Шалабаев напомнил, что сейчас в Нижнем Новгороде главу города голосованием выбирают депутат городской думы. Перед этим на рассмотрение конкурсной комиссии вносится список возможных кандидатов.

«Есть целый ряд субъектов, которые могут это сделать. Из основных — губернатор и политические партии. Меня в прошлый раз вносил губернатор. Других кандидатов — политические партии. Сейчас меня еще никто не вносил. Рано»,— уточнил глава города.

Он также добавил, что в ближайшее время должно произойти объединение Нижнего Новгорода и Кстовского округа и пройти выборы в объединенную гордуму: «И после этого все, кто имеет право, внесет своих кандилатов на пост мэра и пройдет голосование. Ближе к делу будем смотреть за этим процессом».

Как писал «Ъ-Приволжье», Юрий Шалабаев был избран городской думой на пост главы Нижнего Новгорода в октябре 2020 года. До этого он занимал пост заместителя министра финансов Нижегородской области.

Ранее на вопрос готов ли он вновь возглавить городскую администрацию в 2025 году, господин Шалабаев предпочитал прямо не отвечать.

Андрей Репин