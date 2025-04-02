Петербуржец выстрелил из сигнального пистолета после конфликта с соседкой

Вечером 31 марта в полицию обратилась 26-летняя жительница дома 17-2 по проспекту Науки, которая заявила, что в ходе конфликта на лестничной площадке в нее выстрелил сосед из сигнального пистолета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На следующий день 40-летний подозреваемый самостоятельно пришел в отдел и сдал светошумовой сигнальный пистолет. По словам мужчины, 30 марта около половины одиннадцатого вечера он, находясь у себя в квартире, услышал громки звуки и крики, после чего спустился на этаж ниже.

Дверь открыла незнакомая девушка, которая начала вести себя агрессивно. В квартире находились еще несколько молодых людей. Мужчина испугался и произвел один предупредительный выстрел в пол, после чего ушел домой. После опроса его отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция Петербурга задержала подозреваемых в похищении иностранного гражданина с целью получения выкупа.

Андрей Маркелов