Площадь возгорания свалки в Новороссийске сократилась до 500 «квадратов»

В Новороссийске площадь возгорания мусорного полигона сократилась до 500 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В ликвидации задействовано 30 единиц техники. Самосвалы уже совершили 4,8 рейсов и отсыпали 66,2 куб. м грунта»,— рассказал господин Гавриков.

Площадь возгорания свалки в Новороссийске уменьшилась до 600 кв. м накануне, 31 марта. Сократилось и количество техники — с 43 до 30 единиц.

Мусорный полигон загорелся в ночь на 13 марта 2025 года. 18 марта огонь удалось локализовать. 26 марта на мусорном полигоне произошел частичный сход грунта, который вызвал новые очаги тления. В ночь на 27 марта пожар удалось локализовать повторно. Спасательные службы продолжают ликвидировать возгорание.

Алена Воробьева