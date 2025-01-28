Реконструкцию полигона ТКО в Новороссийске планируют провести до конца 2025 года

Реконструкцию мусорного полигона в Новороссийске планируется завершить до конца 2025 года, сообщили «Ведомости Юг» в пресс-службе ПАО «Российский экологический оператор». Инвестором проекта остается собственник полигона — ООО «Терра-Н». Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что мусорный полигон передан в управление РЭО. Сегодня ведется подготовка документов для принятия соответствующих решений наблюдательным советом Российского экооператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Также ведутся внутренние экспертизы, включая проверку сметной стоимости объекта. Условия финансирования будут определены наблюдательным советом Российского экологического оператора.

Заявка на получение мер поддержки от инвестора поступила в РЭО 17 января. Реконструкция полигона включает модернизацию сортировочного комплекса, создание объекта утилизации и системы сбора и очистки фильтрата. Положительное заключение госэкспертизы получено.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко оценил рекультивацию мусорного полигона примерно в 1 млрд руб.

Согласно принятому генплану, для рекультивации полигона в Новороссийске выделили 19 гектаров леса.

Полигон на горе Щелба действует с января 2013 года. Это единственный узаконенный объект размещения отходов для всей Новороссийской зоны, куда входят Новороссийск и Геленджик. Полигон в 2016 году включен в Государственный реестр размещения отходов. Мощность объекта — 160 тыс. т в год. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийской зоне образуется около 230 тыс. т отходов ежегодно. Росприроднадзор в декабре 2023 года направил в краевое министерство ТЭК и ЖКХ письмо с требованием исключить объект из территориальной схемы. В ведомстве заявляют, что вместимость полигона была исчерпана.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терра-Н» зарегистрировано в 2007 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — обработка и утилизация опасных отходов. Также компания занимается сбором и обработкой сточных вод и неопасных отходов. Руководит обществом Милана Тимошенко. Основным совладельцем (28,34% доли в УК) является Сергей Синяговский — сын экс-главы администрации Новороссийска Владимира Синяговского. Также среди совладельцев — известные в городе бизнесмены Дмитрий Бакулин, Роман Насибян и Анна Дяченко, полная тезка супруги еще одного бывшего главы города — Игоря Дяченко.

Наталья Решетняк