Chery Tiggo 7 Pro Max стал самой продаваемой машиной в Петербурге зимой

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max стал самым продаваемым автомобилем в Петербурге зимой, сообщает сервис Авто.ру Бизнес. В период с декабря 2024 года по февраль 2025 года продали 12 445 китайских автомобилей. Средняя стоимость машины практически не изменилась и составила 4 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вторым в рейтинге стал Haval Jolion, дилерам удалось продать ровно то же количество кроссоверов. Средняя стоимость транспортного средства составила 2,6 млн рублей, что на 9% больше, чем в феврале 2024 года. Тройку замкнула очередная модель Chery — Tiggo 4 Pro. К концу зимы на учет поставили 9,5 тыс. экземпляров кроссовера.

В пятерке расположились Haval M6 и Geely Monjaro — 7 270 и 7 259 регистраций соответственно. «Хавейл» и «Джили» на текущий момент приобрели 7,2 тыс. петербуржцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что продажи автомобилей отдельного бренда китайского автоконцерна Chery под маркой Jetour российской сборки начали продавать в Петербурге. В феврале в городе на Неве было реализовано семь машин, собранных на заводе «Автотор».

Андрей Маркелов