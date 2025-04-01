В дилерских центрах Петербурга начали продавать автомобили Jetour российской сборки

Продажи автомобилей отдельного бренда китайского автоконцерна Chery под маркой Jetour российской сборки начали продавать в Петербурге. В феврале в городе на Неве было реализовано семь машин, собранных на заводе «Автотор» в Калининградской области, сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

О старте проекта с китайским брендом «Автотор» заявлял прошлой весной. Однако первые авто калининградского производства добрались до Петербурга только к началу этого года. Из семи проданных автомобилей Jetour в феврале три пришлось на городской кроссовер Dashing и четыре — на среднеразмерный кроссовер X70. Именно Dashing стал дебютной моделью марки на калининградском производстве, отмечают автоэксперты.

Что касается X70, то на днях «Автотор» сообщил о выпуске первого тестового кузова на новой роботизированной линии сварки. Предположительно речь идет как раз о кроссовере Jetour X70. Производственная мощность новой линии составляет до 80 тыс. автомобилей в год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе в дилерских центрах Петербурга появилась в продаже четвертая по счету модель линейки китайского бренда Haval Pro — кроссовер H7.

Андрей Цедрик