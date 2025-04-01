Полицейские задержали подозреваемых в похищении мигранта в Петербурге

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в похищении иностранного гражданина с целью получения выкупа. Об этом сообщили 1 апреля в региональном ГУ МВД.

Накануне стало известно, что 30 марта около 19:25 у дома 15/4 по улице Халтурина в Петергофе неизвестные избили 21-летнего мигранта, после чего затолкали его в «Газель» и скрылись.

Старший брат потерпевшего рассказал оперативникам, что за освобождение родственника с него требуют выкуп в размере 40 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК).

Правоохранители отследили маршрут автомобиля похитителей и утром 31 марта задержали шестерых подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте от 20 до 45 лет — приезжие, один из которых несколько лет назад получил российское гражданство.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге арестовали уроженца Ухты, обвиняемого в похищении подростка.

Артемий Чулков