Скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин

Заместитель председателя Конституционного суда, доктор юридических наук, профессор Сергей Маврин скончался на 74-м году жизни. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уход Сергея Петровича — невосполнимая утрата для Конституционного Суда и юридического сообщества»,— говорится в сообщении.

Судьи и сотрудники аппарата выразили соболезнования родным и близким господина Маврина. Они подчеркнули, что уважали и ценили коллегу как надежного, отзывчивого человека и профессионала.

Маврин родился в Брянске, в 1977 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Правоведение». В течение 13 лет он возглавлял в родном вузе кафедру трудового права и охраны труда.

На протяжении десяти лет Маврин представлял Россию в Комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда. В 2005 году он стал судьей Конституционного суда, а спустя четыре года был назначен зампредседателем на шестилетний срок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на 52-м году жизни после продолжительной болезни скончался глава администрации Приморского района Петербурга Алексей Никоноров.

Андрей Маркелов