Нетрезвый петербуржец поджег дверь после ссоры с родственниками и застрял в лифте

Полицейские Красносельского района задержали поджигателя двери в парадной дома на юго-западе Петербурга. Инцидент произошел 29 марта в 23:32, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне поздно вечером в правоохранительные органы поступил сигнал, что в доме 37 по улице Партизана Германа мужчина в состоянии алкогольного опьянения зажигалкой поджег двери мест общего пользования на лестничной площадке, после чего забежал в лифт и застрял в нем.

В ходе выезда полицейскими в лифте между 7-м и 8-м этажами был задержан нетрезвый 28-летний местный житель. Было установлено, что у него произошел конфликт с родственниками, из-за чего он решил выместить свою злобу на дверях, позже попытался скрыться, однако оказался заточен в кабине подъемника.

В итоге злоумышленника вызволили из застрявшего лифта и доставили в отдел полиции для разбирательства, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет предъявил обвинение предполагаемому убийце и расчленителю женщины на Загородном проспекте.

Андрей Цедрик