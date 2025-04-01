«Металлург» задержал Кубок Гагарина

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург», который рисковал стать первой и самой заметной жертвой стартового раунда play-off нынешнего «Фонбет» чемпионата КХЛ, возродил интригу в серии до четырех побед против «Авангарда». Проиграв три первых ее матча, магнитогорцы в четвертом на чужой площадке уступали сопернику перед заключительным периодом со счетом 0:1, но в заключительной двадцатиминутке смогли выкрутиться, выиграв у омичей — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За свое упорство «Металлург» (в белой форме) был вознагражден голами в третьем периоде, принесшими ему победу в четвертом матче серии с «Авангардом»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» За свое упорство «Металлург» (в белой форме) был вознагражден голами в третьем периоде, принесшими ему победу в четвертом матче серии с «Авангардом»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Из всех серий стартового раунда play-off эта удивляла, конечно, больше всего. КХЛ — лига, в которой заслуги и бэкграунд, даже очень свежие, никому ничего не гарантируют. И обладатели Кубка Гагарина в ней нередко сходят с дистанции, толком не разогнавшись (ЦСКА весной 2024-го, например, сошел сразу же, попав под ярославский «Локомотив»). Но, как ни крути, представления о том, каким должно быть противостояние двух восточных гигантов, слишком резко контрастировали с реальностью. Ну уж трех подряд побед «Авангарда» над «Металлургом» тут точно никто не ждал.

А четвертый матч серии двух грандов ведь, к ужасу тех, кто переживал за магнитогорцев, походил на предыдущие три, неплохо иллюстрируя, откуда взялся этот нежданный отрыв «Авангарда».

Все в нем «Металлург» вроде бы делал неплохо, примерно так, как год назад, когда несся к Кубку Гагарина. Но все же и не совсем так. Нет прежней фантастической летучести, легкости. А глаз цепляется скорее за то, как неплохо перемещаются по льду игроки «Авангарда»: меняются позициями, чертят сложные комбинации. У «Металлурга» как-то все попроще. А еще — чуть больше ошибок, в том числе таких, какие в play-off, хоть в первом, хоть в последнем раунде, допускать ни в коем случае не стоит.

Самую грубую «Авангард» в стартовом периоде использовал с блеском. Хоккеист «Металлурга» Даниил Вовченко, выбрасывая шайбу, подарил ее соперникам. А дальше Семен Чистяков убедительно продемонстрировал, почему в КХЛ сейчас, может быть, нет защитника острее, чем он. Перед ним, рассчитывая перекрыть дорогу к воротам, пластался Артем Минулин, а Чистяков ловко ушел в сторону, кажется, еще во время маневра поняв, что бросок пройдет. Бросок прошел: магнитогорский голкипер Илья Набоков шайбу не достал.

Уроки из происходящего «Металлург», разумеется, извлек. Не надо было внимательно, напрягая зрение, изучать игровые нюансы и статистику, чтобы понять, что во втором периоде он добавил в плотности и злости. Теперь на оппонентов гости предпочитали набрасываться пораньше, не дожидаясь, пока они выйдут в среднюю зону. Плоды этих усилий, впрочем, оказались скромными. Никита Михайлис однажды стрельнул в штангу, но больше поводов испугаться по-настоящему у омской публики не появилось. «Авангард» контроль лишь чуточку ослабил. А его голкипер Никита Серебряков был в таком тонусе, что рядовыми бросками не смутить. Хотя бросков было, надо сказать, немало.

Но период заключительный стал идеальным доказательством того, что количество нередко переходит в качество, если тому, кто старается, сопутствует капелька везения.

«Металлургу», градус плотности державшему, повезло, когда после очередного его броска под шайбу подставился омский защитник Дамир Шарипзянов. Отскок достался магнитогорцу Денису Зернову, а он отдал классный, не глядя, пас на противоположный угол Михайлису. Счет сравнялся. А на горизонте, когда форвард Данила Юров подстраховал Набокова, выловив проскочившую мимо него шайбу на ленточке, замаячил овертайм. Моментов уже поменьше, скорости не те.

Однако последние минуты превратились в гимн магнитогорскому упрямству. Вместо того чтобы беречь силы для дополнительного времени, он все же пытался наседать и однажды поймал шанс. Люк Джонсон, выиграв сбрасывание, метнулся на пятачок, а от синей линии в это мгновение от души пальнул Никита Камалов. Серебряков справился с его броском, но не с добиванием все прочувствовавшего Джонсона.

А дальше была классическая для таких ситуаций концовка. Огорошенный сюжетными выкрутасами «Авангард» снял голкипера, но получил лишь гол в пустые ворота. А в парадоксальную серию вернулась интрига. Следующий в ней матч «Металлург» проведет уже дома.

Алексей Доспехов