Армия Алжира сбила залетевший из Мали беспилотник

Средства ПВО Алжира в ночь на 1 апреля сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. БПЛА залетел на алжирскую территорию со стороны соседнего Мали. Об этом заявило министерство национальной обороны Алжира в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Как утверждает ведомство, ударно-разведывательный беспилотник был уничтожен в районе приграничного города Тинзауатен на юге республики. БПЛА проник в алжирское воздушное пространство на 2 км. В связи с этим в министерстве заявили о готовности алжирской армии к защите границ от любой угрозы национальному суверенитету.

В Мали с лета 2020 года прошло два военных переворота, сначала от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта, после этого — временный президент Ба Ндао, который был назначен военными.

24 марта сообщалось, что вступило в силу соглашение о военно-техническом сотрудничестве РФ и Республики Мали. В тексте документа говорится, что стороны «не будут без предварительного письменного согласия другой стороны продавать или передавать третьей стороне вооружение, военную технику и техническую документацию к ним, а также сведения, полученные или приобретенные в результате военно-технического сотрудничества».

О сотрудничестве России с африканскими странами — в материале «Ъ» «Россияне развернулись в Африке».