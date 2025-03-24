Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между РФ и Мали вступило в силу

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве РФ и Республики Мали вступило в силу. Об этом говорится на странице официального портала правовой информации России, где в понедельник был опубликован текст официального соглашения. По данным портала, дата начала действия соглашения — 22 января.

«Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество в следующих областях: поставка вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения; обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации поставленных вооружения и военной техники, а также оказание других услуг; поставка запасных частей, учебного и вспомогательного имущества к вооружению и военной технике российского производства, состоящих на вооружении малийских вооруженных сил, а также проведение работ по их техническому обслуживанию и ремонту»,— говорится в документе.

В тексте документа говорится, что стороны «не будут без предварительного письменного согласия другой стороны продавать или передавать третьей стороне вооружение, военную технику и техническую документацию к ним, а также сведения, полученные или приобретенные в результате военно-технического сотрудничества».

В начале марта российская делегация во главе с замминистра обороны Евкуровым нанесла визит в Мали. Встреча была посвящена обсуждению укрепления сотрудничества государств в области безопасности.

Подробнее о сотрудничестве России с африканскими странами — в материале «Ъ» «Россияне развернулись в Африке».

Анастасия Домбицкая