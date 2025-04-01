Депутаты одобрили антиэкстремистские поправки правительства

Госдума на заседании 1 апреля одобрила в первом чтении четыре правительственных законопроекта в сфере противодействия экстремизму. Изменения вносятся в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О средствах массовой информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) кодексы РФ.

В частности, поправками предусматривается возможность признания экстремистской организацией сообщества, не имеющего юридического лица, в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по ст. 282.1 УК за создание экстремистского сообщества, руководство им или участие в нем. Вводится штраф в размере до 50 тыс. руб. за распространение в СМИ без маркировки информации об экстремистских сообществах, включенных в соответствующий список Минюста. Также отменяется административная преюдиция по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), если преступление сопровождалось оправданием или пропагандой применения насилия либо было совершено группой лиц. Одновременно предложены повышенные меры ответственности за совершение этих деяний группой лиц или по предварительному сговору (сейчас в этой статье фигурирует только «организованная группа»). За это будет грозить наказание от штрафа в размере 300–600 тыс. руб. до лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Против законопроектов никто из депутатов не возражал, поддержали их тоже единогласно, но вопросы у парламентариев все же возникли. Например, коммунист Вячеслав Мархаев поинтересовался, не сочтут ли призывы КПРФ к социализму угрозой существующему строю и не признают ли за это Компартию экстремистской организацией. Замминистра юстиции Елена Ардабьева не стала развеивать опасения депутата, ответив, что этот вопрос может решить только суд.

Ксения Веретенникова