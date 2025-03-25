Иностранных прав осталось на неделю

У иностранцев, получивших ВНЖ или гражданство до 1 апреля 2024 года, осталась неделя на то, чтобы поменять водительские удостоверения на российские. С 1 апреля 2025 года зарубежные права нельзя будет использовать, штраф составит 5–15 тыс. руб. Обязанность получить российское удостоверение касается и россиян с зарубежными правами, въехавших в Россию до 1 апреля 2024 года. По данным “Ъ”, российские удостоверения получили уже более 400 тыс. граждан РФ и иностранцев. Сколько всего водителей находятся в зоне риска, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поменять зарубежные права на российские без экзаменов можно до 1 апреля

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Поменять зарубежные права на российские без экзаменов можно до 1 апреля

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Иностранцы и россияне, управляющие своими личными авто (работающие не по найму), напомним, сегодня могут пользоваться зарубежными водительскими удостоверениями (ВУ). Но ГИБДД не может проверить, не является ли документ подделкой, проходил ли водитель обучение в автошколе и т. д. Для усиления контроля за такими водителями в 2023 году по инициативе МВД был принят соответствующий закон (ФЗ-313), он уже вступил в силу, часть его норм имеют отложенный срок действия.

Суть документа сводится к тому, что пользователи иностранных ВУ рано или поздно должны получить российские документы.

Иностранцы, получившие ВНЖ (или российское гражданство) до 1 апреля 2024 года, а также россияне, въехавшие в РФ до 1 апреля 2024 года, обязаны сделать это до 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты вождение с иностранными правами будет считаться нарушением с привлечением к ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (вождение без прав, штраф 5–15 тыс. руб.). Это подтвердили “Ъ” в МВД, отвечая на запрос о применении норм закона. Граждан Белоруссии и россиян с белорусскими правами запрет не касается.

Если же иностранец получил ВНЖ (или гражданство) после 1 апреля 2024 года (например, 1 сентября), то он вправе пользоваться национальным ВУ в течение года с момента изменения статуса (в нашем примере — до 1 сентября 2025 года). Похожее правило действует для россиян с иностранным ВУ, но точкой отсчета считается дата въезда в Россию. Иными словами, если гражданин РФ въехал в страну 15 октября 2024 года, пользоваться иностранным ВУ можно до 15 октября 2025 года.

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Для тех, кто решил заранее получить российские права, был введен упрощенный порядок без экзаменов, он действовал весь прошлый год и заканчивается 1 апреля 2025 года. Но воспользоваться им могли не все, а только иностранцы, получившие ВНЖ (гражданство) до 1 апреля 2024 года, или россияне, которые въехали в РФ до 1 апреля 2024 года. Этой опцией, по данным “Ъ”, воспользовалось более 400 тыс. автомобилистов. После 1 апреля «упрощенка» завершается, для обмена надо будет сдавать экзамены. Если в иностранных правах открыты категории М, А и B (мопеды, мотоциклы и легковые автомобили), достаточно будет сдать только теорию, учиться в автошколе не нужно, если категории C и D (грузовик или автобус), то нужно пройти обучение в автошколе, сдав теорию и «город».

Ряд граждан воспользовались упрощенной схемой обмена прав для того, чтобы получить российские ВУ с нуля, рассказал “Ъ” глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Некоторые россияне, сообщил он, специально ездили в другие страны (в частности, в Грузию), где процесс сдачи гораздо проще, чем в России: необязательно учиться в автошколе, разрешено повторно пересдавать много раз и т. д. “Ъ” обнаружил в Telegram ряд специализированных каналов, где выложены инструкции по поездке в Грузию за ВУ. По подсчетам Александра Шумского, поездка в эту страну вместе с билетами и получением ВУ может обойтись дешевле, чем обучение в РФ. Эксперт напоминает, что в 2024 году в России усложнились правила пересдачи экзаменов в ГИБДД — между третьей и четвертой попытками экзамена «в городе» должно пройти от шести до девяти месяцев. Ужесточение, считает господин Шумский, повысило популярность «туризма за правами».

Напомним также, что водителям, получившим российские права в 2012 году, в этом году надо будет поменять их на новые. По предложению МВД и правительства срок действия удостоверений продлевался на три года для «снижения административной нагрузки» на граждан. Удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, придется поменять в этом году. В 2026 году, соответственно, замене подлежат ВУ, срок действия которых истек в 2023 году.

Иван Буранов