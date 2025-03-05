Активированный угол

Горожане и эксперты совместно разработают план культурной активации воронежского исторического района Девичок. Для облцентра это первая попытка ревитализации целого исторического квартала, хотя подобные проекты уже претворяются в жизнь в других городах Черноземья, например в Курске и Ельце. С точки зрения властей и архитектурной общественности это актуальная задача, решение которой поможет включить объекты культурного наследия (ОКН) в контекст современной городской жизни. В планы активации квартала может вмешаться точечная застройка — сейчас там реализуется по меньшей мере один такой проект.

В районе Девичка официально зарегистрированы 55 ОКН

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронеже хотят ревитализировать исторический квартал в центре города — так называемый Девичок. Об этом рассказали в АНО «Центр социальных инициатив городского развития “Точка”», получившем в конце прошлого года грант Президентского фонда культурных инициатив размером 694 тыс. руб. на «культурную активацию квартала Девичок». По данным АНО «Точка», в районе официально зарегистрированы 55 ОКН, а всего историческую ценность представляют 110 зданий.

Этот район образовался в конце XVII века вокруг Алексеево-Акатова монастыря, построенного в честь победы над литовскими войсками. Народное название району дал другой монастырь — Покровский Девичий, переехавший в эту часть города после начала строительства флота. Район связан с именами известных ученых и деятелей культуры. Здесь в разное время жили и работали основатель первой городской типографии Евгений Болховитинов, ученый Михаил Цвет, математик Андрей Киселев, художник Николай Ге, основатель цирковой династии Анатолий Дуров, учился поэт Алексей Кольцов.

С 13 по 16 марта в главном корпусе Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) и отеле Sole Mio будет проходить лаборатория социокультурного проектирования, в которой примут участие желающие горожане, а также эксперты — предприниматели, деятели культуры и специалисты по развитию экономики исторического наследия. Четыре дня участники лаборатории будут разрабатывать гипотезы развития и проектные идеи для культурной активации в четырех тематических треках: «Архитектура и ландшафт», «Туристический потенциал», «Культура и арт-события», «Экономика наследия и предпринимательские проекты».

Речь может идти об авторских квестах, творческих фестивалях, проектах по благоустройству достопримечательных мест района или идеях для малого бизнеса. В течение нескольких месяцев рабочим группам предстоит реализовать четыре пилотных проекта — по одному на каждый трек.

«Сегодня это просто частный сектор в центре города, тихий и неплохой для жизни,— считает социолог градостроительства Мария Солосина.— Хочется понять, может ли это место стать яркой точкой, которая бы ассоциировалась с его историей. По сути, 300 лет назад город именно отсюда стал прорастать и в духовном, и в образовательном смысле».

При этом организаторы отмечают, что идея получила широкую поддержку местных жителей. Для участия в лаборатории зарегистрировались уже больше 90 человек. «Возникает задача достать культурный контекст и вернуть в текущую жизнь,— рассказала директор АНО “Точка” Алла Романюк.— Хочется одновременно вернуть память и найти новые формы существования».

По данным Rusprofile.ru, АНО «Центр социальных инициатив городского развития “Точка”» зарегистрировано в 2022 году в Воронеже для деятельности по организации конференций и выставок. Директор — Алла Романюк.

Министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков отметил растущее внимание государства к вопросам сохранения культурного наследия. «Действующее охранное законодательство — жесткое и сдерживает вовлечение ОКН в жизнь городов,— полагает он.— Мы здорово научились охранять наследие, но монетизировать его, приспосабливать под сегодняшние реалии — только учимся».

Подобные инициативы находят поддержку власти и в других регионах Черноземья. Так, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости в рамках празднования 1000-летия региональной столицы «сконцентрировать усилия» на реставрации исторических зданий в центре города. Господин Хинштейн добавил, что хотел бы создать на территории бывшей Курской крепости культурно-, духовно-просветительский кластер. В него могут войти отреставрированные областной краеведческий музей, областная филармония, Знаменский собор, построенный 200 лет назад в память о победе в войне 1812 года.

А в липецком Ельце планируют отреставрировать территорию табачной фабрики купца Заусайлова 1896 года постройки. Она расположена на площади 10 тыс. кв. м. Вокруг нее 26 исторических зданий, которые тоже подлежат реконструкции: водонапорная башня 1868 года, здание кинотеатра «Ударник» конца XVIII века, «Молочные ряды» начала ХХ века, три дома, возведенных в XVIII–ХХ веках, административное здание первой половины ХХ века, пешеходный Каракумовский мост, площадь Ленина и другие объекты. В ноябре 2024 года здание фабрики включили в реестр ОКН, которые подлежат восстановлению в срок до 2030 года в рамках реализации поручения президента Владимира Путина. По оценке властей, работы могут обойтись примерно в 9 млрд руб.

Между тем в планы по культурной активации воронежского Девичка может вмешаться точечная застройка. Воронежский СЗ «Куб» Ивана Вяльцева заявил проект по строительству пятиэтажного дома на улице Жилина. Стоимость строительства оценивается в 285 млн руб. Генподрядчиком выступает ТСП «Воронеж строй комплекс» Алексея и Игоря Вороновых, следует из проектной декларации. На участке площадью 988 кв. м, принадлежащем застройщику, может появиться двухподъездная пятиэтажка на 4,15 тыс. кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.

Организаторы признались, что не знакомы с проектом и не могут оценить его влияние на облик и дух Девичка, но отметили, что «готовы к неожиданностям». «Жизнь будет нам подкидывать разные контексты, разных предпринимателей со своими интересами, это обычное явление для центра города»,— полагает Мария Солосина.

Юрий Голубь