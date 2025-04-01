Корпоративные заемщики привлекли триллион рублей на долговом рынке

В марте 2025 года российские компании разместили облигации на 1,04 трлн руб.— это рекорд с начала года и вдвое больше, чем год назад. Основной объем пришелся на реальный сектор (71%), банки заняли 14%. Активность связана с улучшением рыночных условий после снижения геополитических рисков, отметили аналитики.

По данным Cbonds, количество размещений достигло 193, что в 1,6 раза выше показателя марта 2024 года. Ранее месячный объем превышал 1 трлн руб. только в декабре — 1,8 трлн руб. в 2024-м и 1,3 трлн руб. в 2023-м. Московская биржа зафиксировала размещение 121 выпуска на 1,2 трлн руб.

Долговой рынок стал выгоднее банковских кредитов: компании привлекали средства под ставки ниже ключевой (21%). Однако в конце марта началась коррекция, и эксперты не ждут повторения рекорда в апреле. Ожидается рост спроса на облигации с плавающим купоном из-за волатильности ОФЗ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Внесезонный триллион».