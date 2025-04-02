Инвесторам поджали плечи

Заработавшие 1 апреля ограничения операций инвесторов на срочном рынке негативно отразятся на бизнесе розничных брокеров. Для них клиенты с начальным и стандартным уровнем риска давали значительную часть доходов, и именно таким клиентам ограничили операции с использованием кредитного плеча. Брокеры считают, что в результате клиенты лишатся возможности хеджировать свой портфель от рыночных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 1 апреля на российских биржах вступили в силу новые правила маржинального кредитования при торговле производными финансовыми инструментами (ПФИ). В частности, вводится ряд категорий инвесторов — клиент с повышенным уровнем риска (КПУР), клиент со стандартным уровнем риска (КСУР), клиент с начальным уровнем риска (КНУР) и клиент с особым уровнем риска (КОУР, только для юрлиц). Уровень риска зависит от объема денежных средств и срока нахождения их на счетах клиента, а также активности клиентов.

Согласно указанию ЦБ, для категорий КНУР и КСУР брокеры должны применять повышенные ставки риска по торгуемым инструментам, что снижает размер доступного кредитного плеча.

Таким образом, предлагается защитить широкий круг инвесторов при использовании высокорисковых инструментов. Как отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, регулятор хочет защитить неподготовленных новых инвесторов, не давая им возможности использовать маржинальные сделки за маржинальный заем. Однако, по его словам, статистика брокера показывает, «что новые клиенты и до этого не пользовались расширенными возможностями маржинальной торговли, делали это достаточно сдержанно, обдуманно и осознанно».

47,4 миллиона физлиц являлись клиентами брокеров на 1 января.

Вместе с тем, как показал опрос “Ъ” среди профучастников рынка ценных бумаг, нововведение может негативно отразиться на доходах розничных брокерских компаний. Это связано с тем, что маржинальная торговля составляет довольно высокую долю в структуре их доходов. В «Финаме» эту долю оценивают в 20–25%, в «Цифра брокере» — 20–30%, в БКС — 25–50%. «Доходы брокеров сократятся за счет расходов на внедрение нового регулирования, а также за счет сниженной с 1 апреля возможности клиентов категории КНУР и КСУР открывать позиции в ПФИ в прежнем объеме»,— пояснил начальник отдела риск-менеджмента инвесткомпании «Цифра брокер» Михаил Апанасенко. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин также отмечает, что в рамках переходного периода «ряд инвесторов, использующих максимальные размеры плеча, будут вынуждены сократить свои позиции».

Ужесточение правил торговли с плечом окажет сдерживающий эффект на рост оборотов срочного рынка.

В частности, согласно данным Московской биржи, на долю физлиц в обороте сделок на срочном рынке приходится 55–67%. При этом господин Апанасенко уточняет, что нововведения повлияют на индивидуальные портфели, тогда как в единых портфелях с большим числом клиентов изменений не будет. Как поясняет эксперт, это связано с тем, что с 1 апреля сократятся возможности клиентов категории КНУР и КСУР открывать позиции в ПФИ в прежнем объеме.

Помимо этого, доходы от маржинального кредитования в общей структуре доходов уже сильно снизились из-за роста ключевой ставки, к которой привязаны эти продукты, говорят эксперты. «Высокая ключевая ставка сильно ограничивает инвесторов в возможностях использования заемных средств. И процентная доля доходов упала в несколько раз по сравнению с периодом, когда ключевая ставка была на более низких уровнях»,— отмечает Дмитрий Леснов.

Впрочем, ряд участников рынка, в которых сделки со срочными инструментами заключает ограниченный круг крупных клиентов, изменений не ждут. Руководитель розничного инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Недбайло считает, что нововведения никак не отразятся ни на доходах, ни на оборотах, «так как 99% этих показателей лежат на плечах крупных клиентов, на которых нововведения не влияют». При этом в Альфа-банке маржинальным кредитованием пользуется небольшая доля клиентов (до 10%). В «Финаме» отмечают, что около 35% их клиентов — квалифицированные инвесторы, поэтому также в доходах и объемах существенных изменений не будет.

Ксения Куликова